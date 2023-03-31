«Это одно из проявлений жизни на нашей планете». Действительно ли очень опасны микробы?

– Толик, ты какой?

– Хороший.

– А еще какой?

– Красивый. Эту многодетную семью из Минска можно было бы считать самой обычной, если бы не некоторые особенности ребят, которые внесли коррективы в жизненный уклад, рассказали в программе «В поисках истины» на СТВ.

Александр Абдурахманов, доцент кафедры криминалистики юридического факультета БГУ, многодетный отец:

Наш кровный ребенок заболел диабетом первого типа. После этого возникло желание перевести вопрос об усыновлении или удочерении детей в практическую плоскость. В свои три Толя перенес не одну сложную операцию. С самого рождения врачам стало понятно: у мальчика серьезная патология сердца. После того как главная мышца стала давать сбои и ночью, было решено вживить кардиостимулятор. Жизнь маленькому Анатолию спасли, а вот сохранить родителей не удалось: родная мама написала отказ, узнав о страшном диагнозе.

Мария Абдурахманова, многодетная мама:

Это наш самый младший член семьи, он болеет дольше, чем дети более здоровые, в связи с тем, что у него стоит кардиостимулятор. Поэтому его мы стараемся беречь. Поэтому неудивительно, что такие дети болеют гораздо чаще других. Ослабленный иммунитет – благодатная почва для коварных инфекций. Александр Абдурахманов:

Если ситуация не принимает критический оборот, то это жаропонижающие, народные средства, полоскание горла шалфеем, фурацилином. Но, если ситуация принимает критический характер, как у нас недавно дети болели ОРВИ, когда температура держалась под 40, сбить ее обычным средством не удавалось, тогда уже обращались к специалистам. Поражает и нервную систему. Чем ковид отличался от других вирусов – подробности здесь. Небулайзер, морская вода, целебные травы и полный набор жаропонижающих – вот такая аптечка первой помощи насобиралась у многодетных родителей за много лет. И выделить в ней самое действенное средство уже едва ли представляется возможным. Мария Абдурахманова:

Молоко с медом и маслом сливочным – это есть в нашем арсенале. Но это больше себе больному приятно сделать. Не знаю, насколько это действует, но помогает. Эффект не доказан, но принимать вкусно! Чего не скажешь, к примеру, об отваре зверобоя.

Юрий Царев, телеведущий:

Существуют жаропонижающие, точнее даже противовоспалительные средства. Зверобой. То, что когда-то бабушки и мамы заваривали, когда человек болел. Мало кто знает, но настой зверобоя обладает в двое лучшим противовоспалительным эффектом, чем таблетка аспирина. Наверняка в каждой семье наберется с десяток таких народных рецептов. Насколько они действенны – доказать сложно. Ведь в первую очередь нужно понимать, с кем ты вступаешь в бой. Мало кто задумывается о том, что нас окружает микромир. Микробы – это самые маленькие живые организмы, которые можно разглядеть только через очень точный микроскоп: простейшие, бактерии, вирусы, населяющие нашу планету и живущие внутри нас. До сих пор идут серьезные споры, кто истинный хозяин Земли: мы или микроорганизмы? Ведь они присутствуют в атмосфере, на суше, в море, в нашем кишечнике, во рту, на ладонях – одним словом, везде.

Игорь Карпов, доктор медицинских наук, профессор, главный внештатный специалист по инфекционным заболеваниям Министерства здравоохранения Республики Беларусь:

Это одно из проявлений жизни на нашей планете, причем очень архаичное, первое, которое появилось. Поэтому вирусы и бактерии – это необходимость. Это объективно существующая материя, с ней нужно уметь уживаться. Углеводный обмен, или метаболизм – этот процесс протекает в нашем теле исключительно благодаря микроорганизмам. Вот только далеко не все они являются дружественными человеку.

Наталья Шмелева, заведующая лабораторией гриппа и гриппоподобных заболеваний РНПЦ эпидемиологии и микробиологии:

Бактерии – это клеточные организмы. Клетка содержит все необходимое для жизнедеятельности. Клетка может размножаться как в окружающей среде, так и в организме человека. Если мы говорим о вирусах, то это не клеточные формы. Это представители микромира, которые содержат в себе генетический материал и белковую оболочку. Для их репродукции и размножения нужен чувствительный организм. Каждый день мы слышим о десятках природных катаклизмов. Наводнения, штормы, оползни, землетрясения, пожары, проливные дожди, извержения вулканов, рекордная засуха… И это не говоря о более длительных процессах, которые значительно ускорились в последнее десятилетие – таяние ледников и смещение климатических зон. Все это влияет на наши взаимоотношения с микроорганизмами. Одна только Арктика способна породить не одну вирусную пандемию! Из-за глобального потепления могут подвергнуться разморозке те бактерии, которые долгое время «дремали» внутри ледников и вечной мерзлоты. Наталья Шмелева:

В последнем веке у нас было зарегистрировано четыре пандемии гриппа, это испанка 1919 года. Потом пандемия азиатского гриппа, пандемия русского гриппа. Интервал между пандемиями был от 10 до 40 лет. Когда наступит следующая пандемия гриппа, никто не знает, но нужно быть готовым, поскольку возбудитель может появиться совершенно новый, как это произошло в 2009 году. Мы долго готовились и ожидали возможную пандемию вируса гриппа птицы, готовились к ней, на арену вышел совершенно другой возбудитель.

Он содержал в себе гены как птиц, так человека и свиней. Вот такой трехглавый монстр неожиданно вышел на арену в 2009 году. Начавшись в Мексике, вирус молниеносно распространился по всему земному шару: Всемирная организация здравоохранения была вынуждена объявить пандемию «свиного» гриппа. Всего было зафиксировано более четверти миллиона случаев заболевания в 140 регионах мира. Юрий Царев:

Мы являемся обителью для бактерий, обителью и домом для вирусов являются птицы. Мало кто знает, но эпидемия гриппа ежегодная зарождается не в декабре и январе, она зарождается летом. Водоплавающие птицы садятся на воду, гадят в воду, люди плавают, входят в контакт с этой водой, цепляют на себя эти вирусы, передают их друг другу, а уже к зиме начинается пик всей этой истории.