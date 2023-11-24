От консультации до возделывания культур – в агрогородке Турья работает самозанятый агроном

Огород под ключ. Самозанятый агроном помогает односельчанам справиться с хлопотами на грядках и получить хороший урожай, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Житель Краснопольского района Юрий Данченко багаж знаний и опыта в сельском хозяйстве смог превратить в фундамент для личного дела. Уже третий год он оказывает комплекс услуг на земле: от консультаций в выборе семян до уборки урожая. Как заканчивает трудовой сезон первый самозанятый агроном в регионе, видела Юлия Мычка.

Первые морозы загнали технику самозанятого агронома в гараж. Здесь есть все, чтобы вырастить зерно и картофель с полным соблюдением технологий. Когда-то она работала только на гектарах хозяина. Три года назад Юрий Данченко рискнул взять местное аграрное дело в свои руки и не прогадал. Образование и опыт легли в основу деревенского стартапа.

Юрий Данченко, самозанятый агроном:

Если я человеку первые годы что-то делаю, он пытается мне какие-то указания давать. Но потом, на будущие годы, таких вопросов обычно не возникает, потому что, как правило, люди уже доверяют. Для белоруса главное – картошка. Понимаете, если доверяют картофель, то это уже много о чем говорит.

Елена Зенченко, жительница агрогородка Турья:

Он агроном и знает весь перечень услуг, процесс возделывания, выращивания и картофеля, и зерновых культур. То есть мы уже не думаем, что надо за чем обработать. Он все сам знает.