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От консультации до возделывания культур – в агрогородке Турья работает самозанятый агроном

24 ноября 2023 18:03
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Огород под ключ. Самозанятый агроном помогает односельчанам справиться с хлопотами на грядках и получить хороший урожай, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Житель Краснопольского района Юрий Данченко багаж знаний и опыта в сельском хозяйстве смог превратить в фундамент для личного дела. Уже третий год он оказывает комплекс услуг на земле: от консультаций в выборе семян до уборки урожая.

Как заканчивает трудовой сезон первый самозанятый агроном в регионе, видела Юлия Мычка.

От консультации до возделывания культур – в агрогородке Турья работает самозанятый агроном-1

Первые морозы загнали технику самозанятого агронома в гараж. Здесь есть все, чтобы вырастить зерно и картофель с полным соблюдением технологий. Когда-то она работала только на гектарах хозяина. Три года назад Юрий Данченко рискнул взять местное аграрное дело в свои руки и не прогадал. Образование и опыт легли в основу деревенского стартапа.

От консультации до возделывания культур – в агрогородке Турья работает самозанятый агроном-4

Юрий Данченко, самозанятый агроном:
Если я человеку первые годы что-то делаю, он пытается мне какие-то указания давать. Но потом, на будущие годы, таких вопросов обычно не возникает, потому что, как правило, люди уже доверяют. Для белоруса главное – картошка. Понимаете, если доверяют картофель, то это уже много о чем говорит.

От консультации до возделывания культур – в агрогородке Турья работает самозанятый агроном-7

Елена Зенченко, жительница агрогородка Турья:
Он агроном и знает весь перечень услуг, процесс возделывания, выращивания и картофеля, и зерновых культур. То есть мы уже не думаем, что надо за чем обработать. Он все сам знает.

От консультации до возделывания культур – в агрогородке Турья работает самозанятый агроном-10

Сегодня в списке постоянных клиентов турьинского агронома порядка 70 человек. Пик занятости агронома из Турьи – картофельный сезон. В этом году увесистые турьинские клубни попали даже в TikTok. Благодарные клиенты наелись, запаслись бульбой сами, еще и прилично продали. С таким помощником жители агрогородка все чаще задумываются о дополнительных гектарах.

Подробнее в видеоматериале.

# Сельское хозяйство # общество # Юлия Мычка # Новости Могилёва и Могилёвской области # Фотофакт

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