ФОК в Лошице всё-таки достроят! Рассказываем, как этот вопрос решил Мингорисполком
Все ближе новый календарный год, с ним уже связаны планы на будущее. Однако все наши желания не могут не соотноситься с финансовыми возможностями. Важнейшим документом, определяющим перспективы развития столицы является ее бюджет, рассказали в программе «Решение есть! Депутатский ответ». Заглянем в городской кошелек и узнаем, как и кем он наполняется? Выясним, в какой степени комфорт городской жизни зависит от наших трудовых усилий?
Водно-термальная зона с бассейном, сауна, залы для занятий спортом и фитнесом. Именно таким обещали сделать физкультурно-оздоровительный комплекс по улице Янки Лучины. К его строительству приступили еще в 2020 году. Тогда ввести объект планировали в мае 2022, но все сроки вышли, а новый спортивный комплекс жители микрорайона Лошица так и не получили. Строительные работы были приостановлены. Шанс на новую жизнь объекту дал Мингорисполком. Проект включили в инвестиционную программу.
Сергей Рута, заместитель генерального директора по строительству и эксплуатации объектов ГП «Аква-Минск»:
Проектный институт «Минскпроект» совместно с заказчиком провел корректировку ранее разработанной проектной документации, это позволило оптимизировать затратный механизм объекта, уменьшить стоимость строительства. Данный объект будет одноэтажным, будет состоять из двух зон. Основная зона – это аквазона (основной плавательный бассейн, бассейн для обучения плаванью и небольшого детского бассейна). Между этими бассейнами будут располагаться два джакузи и купель с холодной водой. Также в этой зоне будет термальный блок и небольшое кафе. Вторая зона объекта будет поменьше: там расположится многофункциональный спортивный зал.
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Принять первых посетителей планируют уже через год. На объекте возобновлены строительные работы.
Арина Верховская, корреспондент:
Новый физкультурно-оздоровительный комплекс с нетерпением ждут и жители Каменной горки. Здесь уже частично выполнены работы по устройству котлована. Изначально планировалось создать три зоны отдыха: аквазону, спортивную и ледовый каток, но от катка решили отказаться, зоны будет две. Сейчас идет корректировка проектно-сметной документации. Она завершится в первом квартале 2024 года, уже летом приступят к строительным работам.
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