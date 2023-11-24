«Ни разу не разочаровался в этом конкурсе». В Минске наградили победителей «Моста Дружбы»

В Минске наградили победителей конкурса молодых литераторов Союзного государства «Мост Дружбы», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Участниками творческого состязания стали белорусские и российские авторы в возрасте от 18 до 30 лет.

Принимались только прозаические произведения малой литературной формы: рассказ, очерк или эссе. На суд экспертного совета-жюри представили более 70 работ со всех регионов Беларуси и России.