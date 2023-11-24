«Ни разу не разочаровался в этом конкурсе». В Минске наградили победителей «Моста Дружбы»
В Минске наградили победителей конкурса молодых литераторов Союзного государства «Мост Дружбы», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Участниками творческого состязания стали белорусские и российские авторы в возрасте от 18 до 30 лет.
Принимались только прозаические произведения малой литературной формы: рассказ, очерк или эссе. На суд экспертного совета-жюри представили более 70 работ со всех регионов Беларуси и России.
Анатолий Андреев, член жюри конкурса молодых литераторов Союзного государства «Мост Дружбы»:
Критерии всегда одни. Называется «Мост Дружбы». То есть должна быть такая тема, которая каким-то образом объединяла бы Россию и Беларусь. Например, Великая Отечественная война объединяет. Я ни разу не разочаровался в этом конкурсе, я вижу, как у людей горят глаза.
В этом конкурсе нет градации по местам. Жюри выбирают «пятерку» лучших прозаиков. В этом году лауреатами стали 10 авторов – по пять от каждой страны. Такое творческое состязание – это возможность для молодых авторов заявить о себе.
Стали известны лучшие молодые прозаики Беларуси и России. Подробности.
Отметим, произведения всех победителей опубликовали в литературном альманахе. И сегодня каждый смог увидеть свой труд в настоящей книге и получить ее в подарок.