Пустовой: мы создаём детские технопарки, в которые очередь по три человека на место, никто такого скачка не делал

Григорий Азаренок, СТВ:

Очень хочется, чтобы эти специалисты, как бы они ни были наворочены, продвинуты, чтобы они потом работали здесь.

Евгений Пустовой, политический обозреватель:

Григорий, так это же родная хата вырастила родное поле, надо не забывать его окучивать. Но это так, не по-интеллигентному, а теперь по-интеллигентному: наше государство сравнительно молодое, независимое, суверенное и уже самодостаточное. Никто так за три десятилетия такого скачка не делал, чтобы мы создавали детские технопарки, в которые очередь по три человека на место. Это говорит, что у нас свои компетенции, своя школа и так далее. И главное – есть люди, ресурс, интеллектуальная нация, те ребята, которые пели гимн, ну это же всё – патриоты.

И вот мне очень приятно, что пройдут годы, они вырастут и вырастут ребята из «Рыси». И у них не будет между собой конфликтов, потому что и те, и те любят страну и поют один гимн. Это очень важно, все эти ошибки: идеологические, политические, может быть. Они решены благодаря новому поколению белорусов. А то, что мы можем поехать куда-то, научиться чему-то, пополнить багаж знаний, потом с этим же чемоданом вернуться на станцию Минск-Пассажирский – это же нормально. Давай думать о том, как работал Китай. Они стеснялись копировать, а сейчас настолько выросли компетенции, что весь мир с ним считается. А почему бы нам тоже так не поступить? Другое дело, захотят ли наши партнеры по науке делиться опытом с белорусскими умами и гениями, а не переманивать и их на свою сторону. Но у нас же есть Россия: «Сириус» – это как наш технопарк, там развивается своя интеллектуальная элита. И я думаю, наши ребята, славяне, очень умные. Сейчас еще намного у них больше шансов показать себя, чем у нас было с тобой. Потому что у нас все было немножко по-другому. А здесь прямо взяли красную ковровую дорожку, разослали – пожалуйста, идите. И вот глава государства сказал: «Да, давайте расширять возможность технопарка, чтобы все оказались в равных условиях, все могли бы проявить себя». Вот это тоже очень важно.

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