Головченко: «Организованы условия во всех школах, чтобы учебный процесс происходил непрерывно»

Новости Беларуси. День знаний сегодня отмечают свыше миллиона белорусских школьников. Больше 100 тысяч из них – те, кто сел за парты впервые. Радость и волнение с малышами разделяют и молодые педагоги. Первый урок сегодня стал дебютом для 5,5 тысячи начинающих учителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В день знакомства говорили о сохранении мира и созидании, развитии страны и наших достижениях во всех сферах, а также грандиозных планах на профессиональное будущее. Ведь с этого года в школах страны открылись инженерные классы.

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:

Две недели крайне интенсивной работы по этому направлению. Были задействованы все силы и административный ресурс для того, чтобы выполнить максимальный объем работ. Остался ряд школ, которые не введены в эксплуатацию 1 сентября. Это весьма незначительное количество – меньше двух десятков по всей стране. Из 2 865 школ средних, которые у нас есть, это те учреждения, в которых по каким-то причинам не закончены все работы. Были предложения и соблазны пойти на некие компромиссы: сдать как есть, а потом доделывать. На такое мы, естественно, пойти не могли, поэтому в 18 школах продолжается капитальный ремонт, который будет завершен в текущем году, до конца текущего года. При этом для всех учащихся организованы условия во всех школах, условия для того, чтобы учебный процесс происходил непрерывно. Все остальные учреждения приведены в надлежащий вид, обеспечены все условия, а самое главное – безопасность.

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