Профессионалов будут готовить с начальных классов. Какие изменения ждут школьников в новом учебном году?
Новости Беларуси. День знаний сегодня отмечают свыше миллиона белорусских школьников. Больше 100 тысяч из них – те, кто сел за парты впервые. Радость и волнение с малышами разделяют и молодые педагоги. Первый урок сегодня стал дебютом для 5,5 тысячи начинающих учителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В день знакомства говорили о сохранении мира и созидании, развитии страны и наших достижениях во всех сферах, а также грандиозных планах на профессиональное будущее. Ведь с этого года в школах страны открылись инженерные классы.
О том, чему там будут учить, расскажет Оксана Семашко.
Филипп Шидловский определился с профессией еще в 9 классе. Желание с прицелом на будущее записал в выпускном альбоме, и оно исполнилось – вернулся в стены родной школы уже педагогом. Сегодня молодой учитель географии провел первый урок в качестве классного руководителя.
Филипп Шидловский, учитель географии гимназии № 39 Минска:
Время монотонного бубнежа учителем прошло. Чтобы владеть вниманием школьников, ты должен предоставить им много материала, рассказать, где найти нужный материал и дать затравочку так называемую на следующую тему, чтобы им было интересно к тебе прийти.
Наряду с опытными учителями вниманием учеников в 2023 году начали завладевать 5,5 тысячи молодых педагогов. У всех в индивидуальном багаже свои оригинальные находки и методики, чтобы выявить и развить таланты каждого воспитанника.
Дарья Криштофович, ученица гимназии № 39 Минска:
Спалось хорошо, потому что новые силы нужны для нового года, чтобы получать знания. Новые учителя, ребята к нам пришли, и будет интересно, весело и увлекательно. Все-таки последний год, нужно уже собраться со всеми силами.
Чтобы как можно раньше ученик мог определиться с делом всей жизни, в образовательный процесс школы с 2023 года активно включатся вузы, прежде всего технологического профиля. К новому учебному году специально разработаны уникальные межпредметные программы по профильным предметам. Так что отныне профессионалов будут готовить с начальной школы.
Оксана Семашко, корреспондент:
В 39-й гимназии открыли инженерные классы. Здесь на повышенном уровне будут изучать математику и физику. Предполагаются выездные занятия в лаборатории БНТУ. Это позволит стать еще ближе на шаг к будущей профессии.
Как бы ни менялись технические условия, во главе угла всегда остается человек. Такое мнение выразил глава Администрации Президента на торжественной линейке в одной из сельских школ. В Горецком районе сокровищница знаний к учебному году после ремонта предстала во всей красе. Здесь обучают 100 ребят, 8 из них пошли в первый класс. В этот день ко всем и каждому особое внимание и подарки от главы государства. Игорь Сергеенко на память о встрече вручил ученикам мультиборд. С ним комфортнее будет усваивать знания.
Сергеенко: наша общая задача – воспитать детей здоровыми, образованными и патриотами Беларуси.
Поздравления сегодня принимали и студенты сельхозакадемии. В вузе открыли две новые лаборатории. Одна из них – технического сервиса машин.
Торжественно свои двери распахнул и новый Центр китайского языка и культуры в университете МИТСО. Здесь начнут готовить специалистов носители китайского языка по углубленной программе. Выпускаться отсюда уже будут с пониманием современных тенденций в ведении бизнеса, социально-экономической политики КНР, национальной культуры и традиций.
Совершенствование подходов и внедрение новых форм взаимодействия между теми, кто учится и учит, открывает как для развития сферы образования, так и страны в целом еще больше новых возможностей. День знаний – лишь начало пути. А насколько он приблизит интеллектуальный и профессиональный олимп, зависит от собственного усердия и трудолюбия.
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