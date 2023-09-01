Прямой эфир

Профессионалов будут готовить с начальных классов. Какие изменения ждут школьников в новом учебном году?

01 сентября 2023 19:33
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. День знаний сегодня отмечают свыше миллиона белорусских школьников. Больше 100 тысяч из них – те, кто сел за парты впервые. Радость и волнение с малышами разделяют и молодые педагоги. Первый урок сегодня стал дебютом для 5,5 тысячи начинающих учителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В день знакомства говорили о сохранении мира и созидании, развитии страны и наших достижениях во всех сферах, а также грандиозных планах на профессиональное будущее. Ведь с этого года в школах страны открылись инженерные классы.

О том, чему там будут учить, расскажет Оксана Семашко.

Профессионалов будут готовить с начальных классов. Какие изменения ждут школьников в новом учебном году?-1

Филипп Шидловский определился с профессией еще в 9 классе. Желание с прицелом на будущее записал в выпускном альбоме, и оно исполнилось – вернулся в стены родной школы уже педагогом. Сегодня молодой учитель географии провел первый урок в качестве классного руководителя.

Профессионалов будут готовить с начальных классов. Какие изменения ждут школьников в новом учебном году?-4

Филипп Шидловский, учитель географии гимназии № 39 Минска:
Время монотонного бубнежа учителем прошло. Чтобы владеть вниманием школьников, ты должен предоставить им много материала, рассказать, где найти нужный материал и дать затравочку так называемую на следующую тему, чтобы им было интересно к тебе прийти.

Профессионалов будут готовить с начальных классов. Какие изменения ждут школьников в новом учебном году?-7

Наряду с опытными учителями вниманием учеников в 2023 году начали завладевать 5,5 тысячи молодых педагогов. У всех в индивидуальном багаже свои оригинальные находки и методики, чтобы выявить и развить таланты каждого воспитанника.

Профессионалов будут готовить с начальных классов. Какие изменения ждут школьников в новом учебном году?-10

Дарья Криштофович, ученица гимназии № 39 Минска:
Спалось хорошо, потому что новые силы нужны для нового года, чтобы получать знания. Новые учителя, ребята к нам пришли, и будет интересно, весело и увлекательно. Все-таки последний год, нужно уже собраться со всеми силами.

Профессионалов будут готовить с начальных классов. Какие изменения ждут школьников в новом учебном году?-13

Чтобы как можно раньше ученик мог определиться с делом всей жизни, в образовательный процесс школы с 2023 года активно включатся вузы, прежде всего технологического профиля. К новому учебному году специально разработаны уникальные межпредметные программы по профильным предметам. Так что отныне профессионалов будут готовить с начальной школы.

Профессионалов будут готовить с начальных классов. Какие изменения ждут школьников в новом учебном году?-16

Оксана Семашко, корреспондент:
В 39-й гимназии открыли инженерные классы. Здесь на повышенном уровне будут изучать математику и физику. Предполагаются выездные занятия в лаборатории БНТУ. Это позволит стать еще ближе на шаг к будущей профессии.

Профессионалов будут готовить с начальных классов. Какие изменения ждут школьников в новом учебном году?-19

Как бы ни менялись технические условия, во главе угла всегда остается человек. Такое мнение выразил глава Администрации Президента на торжественной линейке в одной из сельских школ. В Горецком районе сокровищница знаний к учебному году после ремонта предстала во всей красе. Здесь обучают 100 ребят, 8 из них пошли в первый класс. В этот день ко всем и каждому особое внимание и подарки от главы государства. Игорь Сергеенко на память о встрече вручил ученикам мультиборд. С ним комфортнее будет усваивать знания.

Сергеенко: наша общая задача – воспитать детей здоровыми, образованными и патриотами Беларуси.

Профессионалов будут готовить с начальных классов. Какие изменения ждут школьников в новом учебном году?-22

Поздравления сегодня принимали и студенты сельхозакадемии. В вузе открыли две новые лаборатории. Одна из них – технического сервиса машин.

Профессионалов будут готовить с начальных классов. Какие изменения ждут школьников в новом учебном году?-25

Торжественно свои двери распахнул и новый Центр китайского языка и культуры в университете МИТСО. Здесь начнут готовить специалистов носители китайского языка по углубленной программе. Выпускаться отсюда уже будут с пониманием современных тенденций в ведении бизнеса, социально-экономической политики КНР, национальной культуры и традиций.

Профессионалов будут готовить с начальных классов. Какие изменения ждут школьников в новом учебном году?-28

Совершенствование подходов и внедрение новых форм взаимодействия между теми, кто учится и учит, открывает как для развития сферы образования, так и страны в целом еще больше новых возможностей. День знаний – лишь начало пути. А насколько он приблизит интеллектуальный и профессиональный олимп, зависит от собственного усердия и трудолюбия.

Читайте также:

Чуприс: «МИТСО» и ФПБ приняли все меры, чтобы открыть Центр китайского языка и культуры

Головченко: «Организованы условия во всех школах, чтобы учебный процесс происходил непрерывно»

Кубраков поздравил учащихся лицея МВД с Днём знаний: «У этих ребят всё получится, всё будет хорошо»

# Школы в Беларуси # общество # Игорь Сергеенко # Оксана Семашко # Михаил Орда # Иван Кубраков # Роман Головченко # Ольга Чуприс # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Головченко: «Организованы условия во всех школах, чтобы учебный процесс происходил непрерывно»
01 сентября 2023 19:28

Головченко: «Организованы условия во всех школах, чтобы учебный процесс происходил непрерывно»

Кубраков поздравил учащихся лицея МВД с Днём знаний: «У этих ребят всё получится, всё будет хорошо»
01 сентября 2023 19:25

Кубраков поздравил учащихся лицея МВД с Днём знаний: «У этих ребят всё получится, всё будет хорошо»

«Экскурсоводом» у меня был Путин. Лукашенко рассказал, как решил создать Национальный детский технопарк
01 сентября 2023 18:41

«Экскурсоводом» у меня был Путин. Лукашенко рассказал, как решил создать Национальный детский технопарк