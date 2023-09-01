Кубраков поздравил учащихся лицея МВД с Днём знаний: «У этих ребят всё получится, всё будет хорошо»

Новости Беларуси. День знаний сегодня отмечают свыше миллиона белорусских школьников. Больше 100 тысяч из них – те, кто сел за парты впервые. Радость и волнение с малышами разделяют и молодые педагоги. Первый урок сегодня стал дебютом для 5,5 тысячи начинающих учителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В день знакомства говорили о сохранении мира и созидании, развитии страны и наших достижениях во всех сферах, а также грандиозных планах на профессиональное будущее. Ведь с этого года в школах страны открылись инженерные классы. Профессионалов будут готовить с начальной школы. Какие изменения ждут школьников в новом учебном году? Читайте здесь.

Организация образовательного процесса, рацион питания, физическая подготовка учащихся – то, на что сегодня обратили внимание в специализированном лицее МВД. День знаний здесь встретили в непривычном формате. В ходе конструктивного диалога стало ясно: с каждым годом авторитет лицея растет. А к следующему учебному году аналогичной откроют в Могилеве.