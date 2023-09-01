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Кубраков поздравил учащихся лицея МВД с Днём знаний: «У этих ребят всё получится, всё будет хорошо»

01 сентября 2023 19:25
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Новости Беларуси. День знаний сегодня отмечают свыше миллиона белорусских школьников. Больше 100 тысяч из них – те, кто сел за парты впервые. Радость и волнение с малышами разделяют и молодые педагоги. Первый урок сегодня стал дебютом для 5,5 тысячи начинающих учителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В день знакомства говорили о сохранении мира и созидании, развитии страны и наших достижениях во всех сферах, а также грандиозных планах на профессиональное будущее. Ведь с этого года в школах страны открылись инженерные классы.

Профессионалов будут готовить с начальной школы. Какие изменения ждут школьников в новом учебном году? Читайте здесь.

Кубраков поздравил учащихся лицея МВД с Днём знаний: «У этих ребят всё получится, всё будет хорошо»-1

Организация образовательного процесса, рацион питания, физическая подготовка учащихся – то, на что сегодня обратили внимание в специализированном лицее МВД. День знаний здесь встретили в непривычном формате. В ходе конструктивного диалога стало ясно: с каждым годом авторитет лицея растет. А к следующему учебному году аналогичной откроют в Могилеве.

Кубраков поздравил учащихся лицея МВД с Днём знаний: «У этих ребят всё получится, всё будет хорошо»-4

Фото: сайт Министерства внутренних дел

Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси:
Я хочу сказать огромные слова благодарности родителям, особенно наших первокурсников, которые привили чувство справедливости, чувство долга, и ребята выбрали сами, поступать ли им в лицей МВД. Хочу отметить большой конкурс (такого не было за все годы существования лицея никогда) – 4 человека на место. Уверен, что у этих ребят все получится, все будет хорошо. Ну, а мы, руководство МВД, сделаем все для того, чтобы обучение в лицее у них было комфортным и все у них получилось.

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# Праздничные даты # общество # Иван Кубраков # Фотофакт

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