Путин: РФ прибегнет к оружию, если конфликт в Украине не закончится

Российский лидер Владимир Путин заявил, что если дипломатический путь решения конфликта в Украине окажется невозможен, Москва будет добиваться своих целей силой. Об этом пишет РИА Новости.

Он заметил, что нынешняя администрация США проявляет желание найти выход из ситуации, что дает надежду на прогресс.

«Если нет, то нам придется решить все поставленные перед нами задачи вооруженным путем», – сказал он.

С 31 августа по 3 сентября Путин был в Китае, где участвовал в саммите ШОС, провел встречи с лидерами Китая и Монголии, а также посетил парад, посвященный 80-летию окончания Второй мировой войны.

Фото: kremlin.ru