В Минске стартует 34-й сезон белорусской хоккейной экстралиги

Стартует 34-й чемпионат Беларуси по хоккею. В матче открытия на «Чижовка-Арене» действующий обладатель Кубка Президента и Кубка Салея «Юность» встретится с серебряным призером прошлого сезона «Витебском», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Как и в 2024 году, борьбу за трофей начинают 14 команд. Каждая из них проведет в регулярном чемпионате 52 матча. Шестерка лучших напрямую выйдет в четвертьфинал, две оставшиеся путевки будут разыграны в квалификационном раунде среди команд, занявших 7-10-е места. Плей-офф стартует 13 марта, на каждой стадии борьба будет идти до четырех побед в серии.