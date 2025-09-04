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В Минске стартует 34-й сезон белорусской хоккейной экстралиги

04 сентября 2025 10:54
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Стартует 34-й чемпионат Беларуси по хоккею. В матче открытия на «Чижовка-Арене» действующий обладатель Кубка Президента и Кубка Салея «Юность» встретится с серебряным призером прошлого сезона «Витебском», сообщили в программе «СТВ-Спорт». 

Как и в 2024 году, борьбу за трофей начинают 14 команд. Каждая из них проведет в регулярном чемпионате 52 матча. Шестерка лучших напрямую выйдет в четвертьфинал, две оставшиеся путевки будут разыграны в квалификационном раунде среди команд, занявших 7-10-е места. Плей-офф стартует 13 марта, на каждой стадии борьба будет идти до четырех побед в серии. 

# Хоккей # Хоккей Беларуси

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