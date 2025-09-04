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Как погрузить ребенка в знакомство с деньгами? Психолог дала советы родителям

04 сентября 2025 11:35
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Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да! Но...» с Григорием Азаренком.

Как погрузить ребенка в знакомство с деньгами? Психолог дала советы родителям -2

Валентина Судас, психолог:
Маленькая рекомендация о том, как, например, со стороны семьи можно погрузить ребенка в знакомство с деньгами. Первое – это фраза «мне нравится». Невозможно научиться плавать, если ты не погрузишься в воду. Следовательно, контакт с деньгами материальными, карточками цифровыми – нужно погружать со стороны семьи, потому что это необходимость, ребенок все равно пойдет в школу.

Григорий Азаренок, политический обозреватель СТВ:
Почему не ввести ведение хозяйства, как правильно его вести. Не то, что тебе надо приумножать капиталы, а вести хозяйство.

Как погрузить ребенка в знакомство с деньгами? Психолог дала советы родителям -4

Валентина Судас:
А можно это совмещать или это противоположные вещи?

Григорий Азаренок:
Вот когда Нархоз переименовали в БГЭУ, это сразу другой знак. У нас почему сейчас лингвистическому вернули старое название? Потому что это все-таки мы переводим другие смыслы.

Подробнее смотрите в видео. 

# Дети и родители # Деньги # Психология # Григорий Азаренок

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