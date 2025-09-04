В Беларуси ужесточат правила расчёта за ЖКУ для тунеядцев

В Беларуси ужесточат правила расчета за жилищно-коммунальные услуги для тунеядцев. Соответствующие изменения вступят в силу с 1 октября, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, трудоспособным гражданам, не занятым в экономике, плата за отдельные ЖКУ, а именно тепло, горячую воду, и газ будет начисляться по повышенным тарифам – на весь объем потребления и по всем принадлежащим или занимаемым жилым помещениям. Отметим, ранее повышенные тарифы применялись только при регистрации гражданина в квартире и учитывали число совместно проживающих. Затронут изменения и порядок осуществления административных процедур. Станет проще оформить льготы, получить освобождение от платы за техобслуживание и от возмещения расходов на работу лифта, а также перерасчет за некоторые услуги.