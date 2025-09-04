В Беларуси ужесточат правила расчёта за ЖКУ для тунеядцев

В Беларуси ужесточат правила расчета за жилищно-коммунальные услуги для тунеядцев. Соответствующие изменения вступят в силу с 1 октября, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Беларуси ужесточат правила расчета за жилищно-коммунальные услуги для тунеядцев. Соответствующие изменения вступят в силу с 1 октября, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Так, трудоспособным гражданам, не занятым в экономике, плата за отдельные ЖКУ, а именно тепло, горячую воду, и газ будет начисляться по повышенным тарифам – на весь объем потребления и по всем принадлежащим или занимаемым жилым помещениям.
Отметим, ранее повышенные тарифы применялись только при регистрации гражданина в квартире и учитывали число совместно проживающих. Затронут изменения и порядок осуществления административных процедур. Станет проще оформить льготы, получить освобождение от платы за техобслуживание и от возмещения расходов на работу лифта, а также перерасчет за некоторые услуги.
Анастасия Малиновская, заместитель начальника управления экономики Министерства жилищно-коммунального хозяйства Беларуси:
Теперь за осуществлением этих административных процедур может обращаться не только тот гражданин, который претендовал на их осуществление, то есть на получение льгот либо перерасчета платы, но и непосредственно плательщик, то есть собственник, наниматель жилого помещения – тот, кто непосредственно обязан участвовать и содержать свое жилое помещение. Также в отношении отдельной административной процедуры перерасчет платы за отдельно некоторые коммунальные услуги – это газоснабжение, водоснабжение без приборов учета, обращение с твердыми коммунальными отходами – в случае, если гражданин выезжает на срок свыше 10 дней подряд, он в праве обратиться за перерасчетом этих платежей. Если раньше срок этого обращения был 7 дней, то теперь он увеличен до 30 дней в целях упрощения осуществления административной процедуры.
Коснутся изменения и способов извещения о размере платы за жилищно-коммунальные услуги. С 1 октября жировку можно будет получить только одним из способов: либо на бумажном носителе, либо в электронном виде.