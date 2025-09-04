Женской спринтерской гонкой в Сочи стартовал первый этап Кубка Содружества по биатлону

Женской спринтерской гонкой на 7,5 километров в Сочи стартовал первый этап Кубка Содружества по биатлону, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белоруски подняться на пьедестал не смогли. Лидеры нашей сборной показали хороший ход по дистанции, но подвела стрельба. Анна Сола с тремя штрафными кругами заняла 8-е место, следом в итоговом протоколе расположилась Ирина Шаклеина – один промах, 10 лучших замкнула Динара Смольская – два неточных выстрела. А выиграла спринт Наталья Шевченко. Второе и третье места заняли другие россиянки – Анастасия Халили и Анастасия Гришина.

Мужской спринт на первом этапе Кубка Содружества пройдет 5 сентября, начало в 11:00. 6 сентября ждем одиночные эстафеты, а на 7 сентября запланированы гонки преследования. Всего в Кубке Содружества состоятся шесть этапов, один из них 22-25 января примет Раубичи.