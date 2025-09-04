Матрицы финансовых компетенций разработали в Академии образования – объясняем простыми словами, что это значит

Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Григорием Азаренком.

Александра Алексеева, консультант управления общего среднего образования главного управления общего среднего и дошкольного образования Министерства образования Беларуси:

Слушая высказывания, у меня складывается впечатление, что у вас такое мнение, что мы формируем у детей именно капиталистические убеждения в отношении финансов, денег и так далее. На самом деле мы продолжаем, как и во все добрые времена, формировать те добрые чувства уважения к труду, уважения к человеку труда, уважения к созидательному труду.

Министерство образования, как и вся система образования, работает в соответствии с нормативными актами. Например, стандарты образования. Для того чтобы составить стандарты образования, по заказу Национального банка Академией образования Министерства образования были разработаны матрицы финансовых компетенций. Самые основные компетенции – это уважение к труду и к зарабатыванию через созидательный труд.