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Матрицы финансовых компетенций разработали в Академии образования – объясняем простыми словами, что это значит

04 сентября 2025 11:04
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Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Григорием Азаренком.

Матрицы финансовых компетенций разработали в Академии образования – объясняем простыми словами, что это значит -2

Александра Алексеева, консультант управления общего среднего образования главного управления общего среднего и дошкольного образования Министерства образования Беларуси:
Слушая высказывания, у меня складывается впечатление, что у вас такое мнение, что мы формируем у детей именно капиталистические убеждения в отношении финансов, денег и так далее. На самом деле мы продолжаем, как и во все добрые времена, формировать те добрые чувства уважения к труду, уважения к человеку труда, уважения к созидательному труду. 

Министерство образования, как и вся система образования, работает в соответствии с нормативными актами. Например, стандарты образования. Для того чтобы составить стандарты образования, по заказу Национального банка Академией образования Министерства образования были разработаны матрицы финансовых компетенций. Самые основные компетенции – это уважение к труду и к зарабатыванию через созидательный труд.

Подробнее смотрите в видео. 

# Министерство образования Республики Беларусь # Деньги # Образование в Беларуси

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