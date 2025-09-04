6 стран-участниц! Что интересного будет на международном театральном фестивале «Белая вежа» в Бресте?
Яркое культурное событие стартует в Бресте. С 5 по 12 сентября именно там пройдет международный театральный фестиваль «Белая вежа». Его особенности, программу, значимость для развития театрального искусства и планы на будущее обсудили с гостьей программы «Новое утро» на РТР-Беларусь.
В студии – Вера Шелест, заведующая литературно-драматической частью Брестского академического театра драмы.
Илья Нечаев, ведущий:
Что ждет зрителей? Какие особенности фестиваля в 2025 году?
Вера Шелест, заведующая литературно-драматической частью Брестского академического театра драмы:
У нас в этом году 29-й фестиваль, предъюбилейный, поэтому мы в этот раз сосредоточились в первую очередь не на новаторстве, а на том, чтобы сделать самую классическую «Белую вежу», которую знают и любят. Мы таким образом и наладим связи с коллективами перед юбилейной «Белой вежей», которая будет в следующем году.
Программа очень обширная: 30 спектаклей. У нас давно не было настолько развернутой программы. Она, как всегда, разнообразная, потому что мы пытаемся охватить как можно большее количество разных аудиторий. Там есть и спектакли для детской аудитории, и для взрослых, и музыкальные, и драматические, и кукольные – на любой вкус.
Илья Нечаев:
А на какие темы спектакли?
Вера Шелест:
Во-первых, мы попытались тему Великой Отечественной войны раскрыть в этом фестивале. Например, у нас будет спектакль и для детей «Бах-бах-бах» Смоленского театра кукол, очень интересный эксперимент, будет спектакль «Матросская тишина» Рязанского театра и «Материнское поле» театра из Татарстана, из города Нижнекамск – это спектакли, которые имеют отношение и раскрывают тему Великой Отечественной.
Кроме нее, мы всегда делаем упор на национальные театры, чтобы показать брестскому зрителю и гостям фестиваля, какие разные бывают театры за рубежом. Например, театр Верелк из Армении привезет спектакль «Падение крепости Тмук» по своей собственной истории, по историческим событиям, по легендам, очень интересный. Или театр из Якутии привезет спектакль «Играем в Олонхо». Олонхо – это их национальный якутский эпос, который входит в наследие ЮНЕСКО, поэтому мы стараемся раскрывать и национальные темы, и все, которые возможны.
Юлия Самусенко, ведущая:
Фестиваль международный. Какие его основные цели и задачи? И какие еще страны-участницы будут?
Вера Шелест:
Всего будет шесть стран-участниц. Кроме Беларуси, традиционно участвует Россия, Казахстан, Армения, Татарстан, Таджикистан и Кыргызстан.
Если говорить о целях фестиваля, мы придерживаемся тех целей, которые изначально задумывал директор нашего фестиваля Александр Александрович Козак – заслуженный деятель искусств Республики Беларусь. Он всегда хотел, чтобы наш фестиваль открывал для брестского зрителя по максимуму все аспекты современного и национального театров, представлял разнообразие театрального искусства.
Подробнее смотрите в видео.