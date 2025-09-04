6 стран-участниц! Что интересного будет на международном театральном фестивале «Белая вежа» в Бресте?

Яркое культурное событие стартует в Бресте. С 5 по 12 сентября именно там пройдет международный театральный фестиваль «Белая вежа». Его особенности, программу, значимость для развития театрального искусства и планы на будущее обсудили с гостьей программы «Новое утро» на РТР-Беларусь.

Илья Нечаев, ведущий:

Что ждет зрителей? Какие особенности фестиваля в 2025 году?

Вера Шелест, заведующая литературно-драматической частью Брестского академического театра драмы:

У нас в этом году 29-й фестиваль, предъюбилейный, поэтому мы в этот раз сосредоточились в первую очередь не на новаторстве, а на том, чтобы сделать самую классическую «Белую вежу», которую знают и любят. Мы таким образом и наладим связи с коллективами перед юбилейной «Белой вежей», которая будет в следующем году.

Программа очень обширная: 30 спектаклей. У нас давно не было настолько развернутой программы. Она, как всегда, разнообразная, потому что мы пытаемся охватить как можно большее количество разных аудиторий. Там есть и спектакли для детской аудитории, и для взрослых, и музыкальные, и драматические, и кукольные – на любой вкус.

Илья Нечаев:

А на какие темы спектакли?