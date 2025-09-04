Число жертв аварии с фуникулёром в Лиссабоне выросло до 17

В Лиссабоне растет число погибших в результате схода с рельсов фуникулера. В списке жертв уже 17 человек. Скончались еще двое из пятерых раненых, которые были доставлены в больницы в тяжелом состоянии. Правительство Португалии объявило 4 сентября днем национального траура, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Трагедия произошла 3 сентября вечером. По неизвестным пока причинам вагон фуникулера, который спускался по крутому склону, сорвался с троса и врезался в здание. В этой катастрофе пострадали более 20 человек, в том числе иностранные граждане.

Этот подъемник – одна из самых популярных туристических достопримечательностей Лиссабона, которой пользуются свыше трех миллионов пассажиров в год. Однако главный профсоюз работников транспорта сообщил, что от сотрудников фуникулера поступали жалобы на плохой уровень его техобслуживания. Ведется расследование.