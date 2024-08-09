Лукашенко: настало время, когда для сельского хозяйства нужно делать новые шаги вперед

Прежде чем просить деньги для развития сельхозпроизводства, нужно подтянуть внутренние резервы, в первую очередь технологическую и исполнительскую дисциплину. Об этом заявил Александр Лукашенко во время сегодняшнего совещания в Шклове, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Это не кулуарная встреча. Поэтому результатами совещания глава государства поделился с земляками. Сотни людей собрались в местном парке поприветствовать Президента и земляка.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
На меня вы можете обижаться, я иногда пролетаю, проезжаю через Шклов. Но я практически не проводил здесь никаких производственных совещаний, не решал производственные вопросы. А уже когда едешь по Шклову, на тебя нахлынет волна воспоминаний этих – и хороших, и плохих – и думаешь на этих эмоциях: какое может быть совещание? Но сейчас сложились обстоятельства таким образом, что надо было встретиться мне здесь, на нашей земле, с руководителями Оршанского района и Шкловского. Это была такая, историческая, извините за нескромность, встреча. Потому что реформировать село мы начинали отсюда, со Шкловского района. И это не потому что моя родина, мои земляки, а потому что я знал здесь каждый клочок, каждое поле. И обойти меня в чем-то, обмануть, что-то не договорить было сложно. Сегодня настало время, когда для сельского хозяйства нужно делать новые шаги вперед.
Похожая атмосфера встречи была неделю назад. Людям Полесья государство помогло устранить последствия стихии. А глава государства лично проконтролировал этот процесс и выполнение своих поручений. Отцовский подход чувствуется во всем. У кого есть жизненная мудрость это понимают.
– Вам огромное спасибо! И сегодня я не побоюсь и скажу, вы поистине Батька для нас всех. Спасибо вам!
– Ну, Батька же иногда не только гладит.
– Правильно, так и должно быть.
– Мне, честно говоря, не приходилось это делать. Мои дети никогда не скажут, что я там с кнутом ходил. Но иногда и бывает. Так что вы смотрите, я иногда так отмахнусь – не обижайтесь.
Действительно для урожая на земле нужен хозяин, для семьи – отец, для Беларуси – Батька.
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