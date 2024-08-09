Лукашенко: настало время, когда для сельского хозяйства нужно делать новые шаги вперед

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

На меня вы можете обижаться, я иногда пролетаю, проезжаю через Шклов. Но я практически не проводил здесь никаких производственных совещаний, не решал производственные вопросы. А уже когда едешь по Шклову, на тебя нахлынет волна воспоминаний этих – и хороших, и плохих – и думаешь на этих эмоциях: какое может быть совещание? Но сейчас сложились обстоятельства таким образом, что надо было встретиться мне здесь, на нашей земле, с руководителями Оршанского района и Шкловского. Это была такая, историческая, извините за нескромность, встреча. Потому что реформировать село мы начинали отсюда, со Шкловского района. И это не потому что моя родина, мои земляки, а потому что я знал здесь каждый клочок, каждое поле. И обойти меня в чем-то, обмануть, что-то не договорить было сложно. Сегодня настало время, когда для сельского хозяйства нужно делать новые шаги вперед.

Похожая атмосфера встречи была неделю назад. Людям Полесья государство помогло устранить последствия стихии. А глава государства лично проконтролировал этот процесс и выполнение своих поручений. Отцовский подход чувствуется во всем. У кого есть жизненная мудрость это понимают.