Лукашенко про новый агрохолдинг: поддерживать мы вас будем, но спрос будет жёсткий

Сегодня наша главная общая задача – уберечь Беларусь от войны и спокойно разобраться с текущими задачами. Об этом глава государства заявил во время рабочей поездки по Могилевской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Этим утром Президент прибыл в агрогородок Городец, чтобы обсудить работу холдинга «Купаловское». В близлежащем сквере собирались люди. Да, они знали о приезде главы государства.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Вот мне повезло! Вчера встречался в Шклове, с вами сегодня встречаюсь, как никогда. Будучи здесь, я попросил, чтобы вас предупредили, если у вас есть вопросы ко мне или просто поздороваться со мной хотите, что я буду здесь и не уеду, пока с вами не встречусь.

Поздороваться хотели и из последних сил ждали, пока завершится долгий разговор, результат которого скажется на жизни местных, преимущественно работающих в АПК. Решение по основному поводу принято. Большой структуре под крылом Управделами быть. Дополнительных вложений это не потребует, разве что дисциплины и самоотдачи.

Александр Лукашенко:

«Купаловское» переходит в Управление делами Президента. И добавляется «Александрийское» – огромное хозяйство. И Городец. Это будет холдинг. К нему мы модернизируем сейчас, что надо у вас. Руководители говорят: в принципе, ничего не надо. Порядок, организация нужна, нужна нормальная работа, техника нужна будет, естественно, дополнительно. Мы в этом плане плечо подставим. Но главное, чтобы были деньги, молоко переработать на своем заводе, мясо переработать на своем мясокомбинате. Поддерживать мы вас будем. Но и спрос будет жестоким. Жизни спокойной у вас не будет. Я думаю, что уже с этого года точно, а, может, и с завтрашнего дня. Если руководители правильно меня поняли (подробнее).