Пустовой: война идёт за мозги и сердца молодёжи. Надо в этой плоскости решить проблемы и победить

Проект «Азаренок. Напрямую» . О важном говорим в прямом эфире. Вместе с экспертом обсудим нашумевшее совещание Лукашенко с ректорами вузов, а также поговорим о том, воспитывают ли патриотов в учреждениях образования. В гостях политический обозреватель СТВ Евгений Пустовой.

Григорий Азаренок, СТВ:

На протяжении трех лет, когда мы, например, в своей публичной сфере, в Telegram-каналах, СМИ говорим о том, что здесь работает бчбшник. Но идут сигналы, пытаются: ну зачем вы об этом говорите? Не надо, ну не надо мутить воду. А вот теперь приходится сидеть и краснеть перед Президентом.



Евгений Пустовой, политический обозреватель СТВ:

А может не краснеют?

Григорий Азаренок:

А если не краснеют, то это еще хуже.



Евгений Пустовой:

Я видел, как некоторые косились на меня. Я понимаю, каких вузов. Вообще, весь свет ректората страны, не надо всех под одну гребенку вести. Давай мы посмотрим, в каких городах выходили студенты и каких вузов. Витебск, Гомель, Могилев выходил? Сколько там студентов выходило?

Григорий Азаренок:

Не помню.

Евгений Пустовой:

Минск?

Григорий Азаренок:

Выходил.



Евгений Пустовой:

И какие там студенты были? Каких вузов? Вопросы есть? Есть.

Григорий Азаренок:

Лингвистический, медицинский и БГУ.

Евгений Пустовой:

Вот и все. К этим людям прежде всего вопросы есть. А не надо на нас коситься. И когда, допустим, Андрей Муковозчик рассказывает про очередных проблемных преподавателях, о которых Президент сейчас сказал...

Григорий Азаренок:

Не надо об этом говорить. Не надо, не надо. [иронизирует – прим. ред.]

Евгений Пустовой:

Это первое, а второе – угрозы. Смотрите, и у нас может накипеть. Что у вас сейчас закипело? Вам глава государства сказал решить вопрос: зачем нам предатели в нашем стане? Если идет война... Она идет. И слава богу, что не горячая. Война идет за мозги и сердца молодежи. Давайте мы именно в этой плоскости решим проблемы. И в этой плоскости победим. Это очень сложно. Но когда мы будем доверять воспитание наших детей, наших белорусов. Что мы хотим от белорусов, от молодежи: от истфака, студентов журфака? Какие им посылы дают преподаватели?

Читайте также:



Пустовой: к нам на практику приходят выпускники БГУ. Оказывается, они много чего не знают!

Муковозчик: Беларусь сделала ставку на Узбекистан. И Узбекистан принимает это с уважением

Казаков: Запад, вы уже воюете с РФ и попросту проигрываете. Россию нельзя победит