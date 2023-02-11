Азарёнок: «Полонез» и «Искандер» таможню не проходят – визы им не нужны

Время авторской журналистики. «Тайные пружины политики» в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Григорий Азаренок, СТВ:

Запыталіся ў Дубаўца. Як вы ставіцеся да ідэі перайменаваць Беларусь у Літву? «Радые «Стыдоба» запыталася. Вот вам и белорусские патриоты. Себя переименуйте. В кучу навоза. Как говорили в древнем Китае, надо давать вещам свои имена и говорить их на всех базарах. Тогда это был аналог телевидения. Вот мы и будем давать правильные имена. Матеуш Моравецкий. Глава петушиного правительства Польши. Бессмысленность. Знаете, почему бессмысленность? А его жизнь такая. На этой неделе он заявил, что смысл жизни его, всей Европы и, конечно же, Польши – это поражение России. Больная сволочь, сама призналась, что цена существования всего Запада – пригоршня дешевого табака. Ибо поражения России никогда не будет. Этот бритый павлин готовится к войне. Вчера он закрыл пункт пропуска с Беларусью. Заявил, что закроет и остальные. Слушай сюда, кольчатое. Если хоть одна провокацию надумает ваше пшепаньство – ракеты «Полонез» и «Искандер» таможню не проходят, визы им не нужны, а пункты пропуска сами перестанут существовать, вместе с вашим гонорливым правительством. Что, Батька вчистую переиграл. Безвиз в одном месте зудит? Тысячи простых нормальных поляков рвутся пересечь границу добра и зла, прийти к солнцу, на восток, в Беларусь.

Вчера он заявляет, что с сегодняшнего дня закроет границу, ну так у этого нашего, наверное, плохо с головой. Как так можно? Я бы еще понял, если бы с воскресенья или понедельника, чтобы все эти грузовики, остальные проехали, а так это полная глупость. А теперь как? Через Литву буду и дальше ездить, во вторник поеду через Литву, только километров много, а бак маленький. «Кузнецу» закрыли, я думал через нее ездить. Лучше уж ничего не говорить, теперь невесело никому. Беда повсюду. В Польше тоже беда. Бедность, дороговизна, люди тоже концы с концами не могут свести, если хотите знать. Железный занавес опустить пожелали? Ну-ну. Очень скоро он вам кое-что прищемит. Подробности смотрите в видеоматериале.

Даем правильные имена дальше. Змагар, извращенец, педофил. Грязный мерзавец. Растлитель детей. Вот кому вы хотели отдать в руки образование. Подробности смотрите в видеоматериале.

Григорий Азаренок:

Следующее правильное имя. Буржуй, ворюга, оборзевший капиталист, перекупщик. Деляга, рвачь, Шейлок шекспировский, нэпманы фиговы. Были такие раньше, кулачье. Хлеб и скот прятали или уничтожали, поднимались цены, а потом они наживались. Тогда такую сволочь раскулачили. Вы думаете, мы забыли, что с вами нужно делать? Лукашенко: «Ах, Президент задавил!» Бунт поднимают. Опыт у меня есть, как с этой бучей разбираться. Подробности. Только цифры. Зарплата директора – 191 тысяча, работника – тысяча. Охренели вообще. И, как правило, отдыхают в дубаях, европах, лондонах, варшавах, безусловно. Теперь для вас будет одно направление – этап. И никаких гвоздей. Следующее правильное имя. Это гнилье встречалось с ублюдком Зелей. Обнимали, целовали, сулили миллионы и миллиарды. И это когда весь мир следит за турецко-сирийской трагедией, а вы и пальцем не пошевелили помочь. Только укронацисты вам интересны. Подробности в видеоматериале.