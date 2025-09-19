МИД: чешский дипломат объявлен персоной нон грата, он должен покинуть страну в течение 72 часов

Сегодня в Министерство иностранных дел был вызван исполняющий обязанности главы дипломатической миссии Чехии в Беларуси Томаш Крыл. Ему заявлено об объявлении персоной нон грата чешского дипломата, которому надлежит покинуть нашу страну. Это стало ответным шагом.

Руслан Варанков, пресс-секретарь МИД Беларуси:

Недавно власти Республики Польша и Чешской Республики по абсолютно надуманным и безосновательным предлогам предложили покинуть территорию своих государств белорусским дипломатам в ранге советника. Сегодня в Министерство иностранных дел Беларуси был вызван исполняющий обязанности главы дипломатической миссии Чехии в Беларуси Томаш Крыл. Ему в качестве ответной меры было заявлено об объявлении персоной нон грата чешского дипломата (советника), которому надлежит в течение 72 часов покинуть территорию Беларуси.

Хотели бы дополнительно акцентировать, что к сложившейся ситуации привело годами культивируемое предвзятое отношение к Беларуси властей Чехии. Мы вынуждены ответить в соответствии с существующей дипломатической практикой, в том числе и в контексте введенных ранее в отношении посольства Беларуси в Чехии ограничений.

Сегодня также был вызван в МИД временно поверенный в дела Республики Польши в Республике Беларусь Войцех Филимонович, с которым состоялся обстоятельный разговор на тему текущего состояния белорусско-польских отношений. Подробности данного разговора сообщим позднее.

Белорусская сторона считает на этом дипломатический инцидент исчерпанным. В случае дальнейшей эскалации Беларусь будет реагировать адекватно. Данная позиция доведена до сведения Варшавы и Праги