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Депутат Госдумы РФ: Макрон предал Францию, поставив интересы Зеленского выше

19 сентября 2025 08:43
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Депутат Госдумы РФ: Макрон предал Францию, поставив интересы Зеленского выше-0

Депутат Госдумы Михаил Шеремет признал президента Франции Эммануэля Макрона виновным в предательстве национальных интересов, поскольку, по его мнению, руководство Украины для него приоритетнее благополучия французского народа. Об этом пишет РИА Новости.

Он связал с действиями Макрона экономический и политический кризис во Франции, отметив, что страна превратилась в полицейское государство, где нормой стало подавление инакомыслия.

По мнению Шеремета, многочисленные протесты и аресты демонстрантов являются свидетельством растущего недовольства граждан, стремящихся к восстановлению свободы и справедливости.

Фото: pixabay

# Международная политика # франция

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