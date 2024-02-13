Эту одежду могут использовать даже на АЭС! Где шьют современные белорусские костюмы?

На гомельской швейной фабрике разработали форму для профессиональных спортсменов – от дизайна до особого полотна, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Инициатором импортозамещающего проекта стало Министерство спорта и туризма. Как планируют одевать национальную сборную по лыжным гонкам и над чем еще работает производитель – узнавала Анна Корольчук.

Задача – одеть национальные сборные во все белорусское. Заявку Министерства спорта и туризма уже воплощают в жизнь на гомельской швейной фабрике. Изучив импортные комплекты, наш производитель заверил: «Сможем не хуже!». И выпустил первые образцы маек, которые прошли опытную носку без замечаний.

Мария Карпей, помощник руководителя по производственным вопросам и закупкам гомельской швейной фабрики:

На этом пути не остановились и решили попробовать из нитей эластомерной лайкры и дать ассортимент, который тоже нам представило Министерство спорта и туризма, это велосипедки. Мы представили лыжные брюки. Вот такие, в однотонном виде, у нас полотна получились очень интересные.