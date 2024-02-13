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Эту одежду могут использовать даже на АЭС! Где шьют современные белорусские костюмы?

13 февраля 2024 19:53
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На гомельской швейной фабрике разработали форму для профессиональных спортсменов – от дизайна до особого полотна, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Инициатором импортозамещающего проекта стало Министерство спорта и туризма.

Как планируют одевать национальную сборную по лыжным гонкам и над чем еще работает производитель – узнавала Анна Корольчук.

Эту одежду могут использовать даже на АЭС! Где шьют современные белорусские костюмы?-1

Задача – одеть национальные сборные во все белорусское. Заявку Министерства спорта и туризма уже воплощают в жизнь на гомельской швейной фабрике. Изучив импортные комплекты, наш производитель заверил: «Сможем не хуже!». И выпустил первые образцы маек, которые прошли опытную носку без замечаний.

Эту одежду могут использовать даже на АЭС! Где шьют современные белорусские костюмы?-4

Мария Карпей, помощник руководителя по производственным вопросам и закупкам гомельской швейной фабрики:
На этом пути не остановились и решили попробовать из нитей эластомерной лайкры и дать ассортимент, который тоже нам представило Министерство спорта и туризма, это велосипедки. Мы представили лыжные брюки. Вот такие, в однотонном виде, у нас полотна получились очень интересные.

Эту одежду могут использовать даже на АЭС! Где шьют современные белорусские костюмы?-7

Особенность экипировки в инновационном полотне, которое разработали на фабрике. Для его производства использовали полиэфирные нити quick-dry, выпущенные в Светлогорске.

Подробности в видео.

# Одежда # общество # Анна Корольчук

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