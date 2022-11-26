Посол Беларуси в Швеции: Владимир Макей до последней минуты с полной отдачей защищал интересы наших людей и государства

Дмитрий Мирончик, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Королевстве Швеция:

В 2015 году, накануне 95-летия белорусской дипломатической службы, Владимир Владимирович впервые собрал в МИДе всех министров иностранных дел независимой Республики Беларусь. Помню, как тогда, не с трибун, а уже после мероприятия, просто как бы сам для себя он сказал: «Как же хорошо, что все они живы». И вот судьба распорядилась так, что сегодня он ушел, ушел первым из них. Эту утрату еще предстоит осознать, с ней трудно смириться, но совершенно точно одно: Владимир Владимирович до последней минуты с полной отдачей делал то, что подобает делать патриоту своей страны в нынешнее лихолетье, со всей энергией и талантом он проводил в жизни внешнеполитическую линию Беларуси, защищал и отстаивал наши национальные интересы, интересы наших людей и государства. Скорбим вместе с его близкими, будем помнить его уроки и продолжать его дело.