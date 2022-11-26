Посол Беларуси в Швеции: Владимир Макей до последней минуты с полной отдачей защищал интересы наших людей и государства

Новости Беларуси. Не стало министра иностранных дел Беларуси. Владимир Макей ушел из жизни на 65-м году, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Не стало министра иностранных дел Беларуси. Владимир Макей ушел из жизни на 65-м году, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Дмитрий Мирончик, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Королевстве Швеция:
В 2015 году, накануне 95-летия белорусской дипломатической службы, Владимир Владимирович впервые собрал в МИДе всех министров иностранных дел независимой Республики Беларусь. Помню, как тогда, не с трибун, а уже после мероприятия, просто как бы сам для себя он сказал: «Как же хорошо, что все они живы». И вот судьба распорядилась так, что сегодня он ушел, ушел первым из них. Эту утрату еще предстоит осознать, с ней трудно смириться, но совершенно точно одно: Владимир Владимирович до последней минуты с полной отдачей делал то, что подобает делать патриоту своей страны в нынешнее лихолетье, со всей энергией и талантом он проводил в жизни внешнеполитическую линию Беларуси, защищал и отстаивал наши национальные интересы, интересы наших людей и государства. Скорбим вместе с его близкими, будем помнить его уроки и продолжать его дело.
У здания белорусского МИД приспущены флаги. В адрес семьи Владимира Макея продолжают поступать многочисленные соболезнования, в том числе из-за рубежа.
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