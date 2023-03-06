«Пусть они осудят мятеж». Почему беглым нужно публично раскаяться?

Есть ли дорога назад для беглых? Какой закон писан комиссарам? В вечерний прайм-тайм в студии внештатное телевизионное заседание так называемой комиссии по беглым. В фокусе внимания резонансный указ Александра Лукашенко. Как простить? Обсудим на площадке ток-шоу «По существу».

Кирилл Казаков, СТВ:

Смотрите, очень многие говорят о том, что не столько уважать заставляют, сколько силой. Вот силу мы заставляем каким-то образом бояться. И люди поедут зачем? Андрей Муковозчик, колумнист издательского дома «Беларусь сегодня», член комиссии по рассмотрению обращений находящихся за рубежом граждан Беларуси:

Зачем люди вернутся, ты имеешь в виду? Кирилл Казаков:

Люди боятся. Они как бы не уважение испытывают, а чувство страха, силу боятся. Андрей Муковозчик:

Силу с нашей стороны, да? Это нормально – побаиваться силы государства. Государство для того и сделано, чтобы силу свою разумно применять.

Алена Сырова, СТВ:

А зачем ехать, если боишься? Кирилл Казаков:

Боишься, потому что ты живешь, у тебя заканчивается паспорт, деньги, нет работы. Ты находишься в ситуации, когда у тебя нет дома. И ты боишься.

Андрей Муковозчик:

Это уже не столько боишься, сколько непонятно, как жить. Я, когда говорил про стыдно и бояться, я другое имел в виду. Очень стыдно, провалив вступительные экзамены, вернуться обратно, когда ты там рассказал всем: вы тут все знаете кто, вы ябатьки! А я поеду, я поступлю, я буду выше и так далее. Уехал – и все. А вот там уже ни работы, ни денег, ни перспектив, ни медицины, ни судьбы – ничего нет. И стыдно вернуться назад. Никогда не возвращаются. Девушки идут просто на панель, но не возвращаются в родной колхоз. Первая ласточка нужна.

Юрий Воскресенский, политолог, член комиссии по рассмотрению обращений находящихся за рубежом граждан Беларуси:

Тут я хочу сказать, что комиссия не гонится за численностью. Нам важно не количество, а качество. Пусть это будет 23 человека или 230 человек – неважно. Важно, что нас никто потом не упрекнет, что такого механизма не было. А теперь насчет того, что некоторые хихикают насчет раскаяния и покаяния. Мы же хотим от тех, кто вернется (и мы их готовы принять), мы хотим не их заверений в любви какой-то партии или какому-то политическому деятелю. Чтобы они приехали, стали на колени и сказали, что мы любим какого-то Азаренка, Муковозчика. Мы этого не хотим. Алена Сырова:

Но фразу Президента о том, что те, кто вернется, должны стать еще большими ябатьками, трактовали именно так.