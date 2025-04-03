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Заняли призовое место на «Энергомарафоне» – школьники из Минска создали настольную игру об энергосбережении

03 апреля 2025 08:35
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Вклад в большое дело. В Могилеве наградили победителей и призеров XVIII Республиканского конкурса «Энергомарафон». Сегодня у нас есть уникальная возможность познакомиться с авторами одного из лучших проектов – настольной игры-стратегии «Электролидер».

В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Анастасия Андреева, учитель химии и биологии Средней школы № 225 г. Минска и Анна Кондровская, учащаяся Средней школы № 225 г. Минска.

Заняли призовое место на «Энергомарафоне» – школьники из Минска создали настольную игру об энергосбережении-2

Анастасия Андреева, учитель химии и биологии Средней школы № 225 г. Минска:
Цель нашей игры – это доступным способом рассказать детям об энергоэффективности, даже экономии энергоресурсов на предприятиях. Игра основана на энергоэффективности не только дома, но и предприятий.

Игра основана на реальной жизни. Участники сначала должны приобрести себе дом, провести разные способы энергосбережения и экономии. Потом за то, что вы провели эти мероприятия, можно получить скидки. Следующие этапы – выкупать игровые поля, где находятся отраслевые предприятия, там также проводить меры энергосбережения, которые дают возможность экономии.

Подробности в видео.

# Школьники # Конкурс # Александра Каштанова # Александр Меженный # Юлия Самусенко

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