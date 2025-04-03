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В Киеве назвали новые пошлины США цинизмом высшей пробы

03 апреля 2025 08:51
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Глава комитета Верховной рады по вопросам финансов Даниил Гетманцев охарактеризовал новые пошлины Америки в размере десять процентов на украинский импорт экономическим цинизмом высшей пробы. Его слова приводит РИА Новости.

О введении «взаимных» пошлин на импорт из других государств американский президент Дональд Трамп объявил вечером в среду, 2 апреля. Гетманцев отметил, что такая пошлина глобально негативно не отразится для Украины с учетом небольшого объема товарного экспорта в Соединенные Штаты. Однако он заявил, что вводить такую меру при дефиците внешней торговли Украины с США – экономический цинизм. Глобальная торговая война существенно отразиться на экономике стран Евросоюза, что снизит их способность оказывать помощь Киеву.

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# Дональд Трамп

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