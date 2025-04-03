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Осталось три шайбы до рекорда. Овечкин вплотную приблизился к Гретцки в НХЛ

03 апреля 2025 09:06
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Российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил свою 892-ю шайбу в регулярном чемпионате НХЛ, вплотную приблизившись к рекорду Уэйна Гретцки (894). Об этом пишет РИА Новости.

Осталось три шайбы до рекорда. Овечкин вплотную приблизился к Гретцки в НХЛ-1

Фото: pixabay

В поединке против «Каролины Харрикейнз» (1:5) он отличился голом. НХЛ ожидает, что 14 апреля в игре против «Коламбус Блю Джекетс» Овечкин побьет рекорд. Для 892 голов ему потребовалось 1 485 игр, а Гретцки – 1 487.

# Хоккей

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