«Музыка лечит!» Пообщались с певцом Дмитрием Овчаренко о творческих планах, мотивации и вдохновении

Музыка – это целый мир без границ. Язык музыки универсальный. Каждый желает к музыке прикоснуться. Кто-то на профессиональном, кто-то на любительском уровне, но если музыка написана от сердца, от души, то музыка становится вечной. О творчестве, о музыке поговорили с гостем.

Дмитрий Овчаренко, певец:

Люди. Безусловно, люди, которые меня окружают, для них это все. Все эти выступления, концерты, потому что они хотят, чтобы мы проживали на сцене жизнь, дарили им эмоции. Пусть это будут положительные, пусть это будут лирические, но это эмоции. И музыка лечит. Все просто.

Александра Каштанова, ведущая:

Вы к нам пришли сегодня с песней. Расскажите о своем номере.

Дмитрий Овчаренко:

Песня имеет актуальный смысл на сегодняшний день. Написал я ее давно, в 2014 году. Текст был написан, постепенно я написал музыку. Потом, когда я проводил мероприятия, еще занимаюсь проведением мероприятий в разных местах нашей Республики Беларусь, потому что я не привязан к какому-то конкретно городу. И, понятное дело, что ты исполняешь иногда чужие песни, которые людям нужны, им они нравятся. Но и делишься своим творчеством. И мне говорят: почему вы сразу не пели? Почему вы не сказали, что у вас это есть? И я понял, что надо работать над своими авторскими композициями, чтобы можно было развивать себя как артиста.