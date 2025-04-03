Премьер Финляндии Орпо: в торговой войне нет победителей

Финский премьер-министр Петтери Орпо заявил, что введение США новых пошлин на импортируемую продукцию вызывает тревогу, подчеркнув, что в торговой войне нет победителей. Об этом пишет РИА Новости.

Американский лидер Дональд Трамп ввел «ответные» пошлины, в том числе 20-процентные, на товары из ЕС, чтобы усилить экономическую самостоятельность страны и сократить госдолг. По словам Орпо, Финляндия и ЕС готовы реагировать и вести переговоры.