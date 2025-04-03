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Премьер Финляндии Орпо: в торговой войне нет победителей

03 апреля 2025 08:07
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Финский премьер-министр Петтери Орпо заявил, что введение США новых пошлин на импортируемую продукцию вызывает тревогу, подчеркнув, что в торговой войне нет победителей. Об этом пишет РИА Новости.

Премьер Финляндии Орпо: в торговой войне нет победителей-1

Фото: pixabay

Американский лидер Дональд Трамп ввел «ответные» пошлины, в том числе 20-процентные, на товары из ЕС, чтобы усилить экономическую самостоятельность страны и сократить госдолг. По словам Орпо, Финляндия и ЕС готовы реагировать и вести переговоры.

# Международная политика

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