«Барселона» обыграла «Атлетико» и пробилась в финал Кубка Испании

«Барселона» обыграла «Атлетико» со счетом 1:0 в рамках полуфинального матча Кубка Испании и прошла в финал турнира. Об этом пишет РИА Новости.

В финале, который пройдет в Севилье 26 апреля, «Барселона» встретится с мадридским «Реалом». Это будет первое «Эль Класико» в финале Кубка Испании с сезона 2013/14.