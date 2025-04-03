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«Барселона» обыграла «Атлетико» и пробилась в финал Кубка Испании

03 апреля 2025 08:01
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«Барселона» обыграла «Атлетико» со счетом 1:0 в рамках полуфинального матча Кубка Испании и прошла в финал турнира. Об этом пишет РИА Новости.

Автором единственного гола стал Ферран Торрес на 27-й минуте.

«Барселона» обыграла «Атлетико» и пробилась в финал Кубка Испании-1

Фото: pixabay

В финале, который пройдет в Севилье 26 апреля, «Барселона» встретится с мадридским «Реалом». Это будет первое «Эль Класико» в финале Кубка Испании с сезона 2013/14.

# Футбол

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