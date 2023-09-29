«Отёк дыхательных путей». Почему надо с осторожностью использовать в бане эфирные масла?

Нотки окружающих нас ароматов создают особую мелодию дня. Например, для кого-то они могут поднять настроение, кого-то – успокоить, кого-то – расслабить. Неприятные или резкие запахи в свою очередь могут вызвать дискомфорт или какие-то негативные эмоции. Говоря простым языком, ароматерапия – это лечение ароматами. О том, как укрепить здоровье с помощью благовоний и эфирных масел, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

В какую баню стоит сходить?

Виталий Божко, создает авторские травяные чаи:

В баню нужно ходить самую обычную, так называемую русскую, чтобы пар был крепкий не настолько… Михаил Свито, ведущий ток-шоу:

Что значит крепкий, какая оптимальная температура, нормальная, здоровая? Виталий Божко:

75-80 градусов.

Виталий Божко:

Все, что выше 100, это уже сауна, не работа с веником, и тело сохнет. Оптимальная температура – 70-80. Плюс, конечно, это любителю, но это та температура, при которой организм хорошо себя чувствует, потеет, и с веником хорошо работать. Алеся Лакина:

Мне плохо в бане. Михаил Свито:

Мне тоже тяжело переносить.

Ольга Спиридонова, провизор, травница с 30-летним стажем, создатель фитошколы:

Я делаю 45 градусов, не больше. Но я там по полчаса могу находиться, чтобы на каменку поплескать эфирномасличные отвары, веничком, и чтобы намазаться чем-то таким серьезным. Алеся Лакина:

Можно делать? Ольга Спиридонова:

Конечно. Алеся Лакина:

То есть не будет какого-то термического ожога, если капнуть маслом? Ольга Спиридонова:

Все подбирайте под себя, мы все индивидуальны. Кому-то при 100 градусах хорошо, а кому-то 45 – уже можно выносить. Алеся Лакина:

Куда правильно наносить эфирное масло? Михаил Свито:

На веничек, например?