«Отёк дыхательных путей». Почему надо с осторожностью использовать в бане эфирные масла?
Нотки окружающих нас ароматов создают особую мелодию дня. Например, для кого-то они могут поднять настроение, кого-то – успокоить, кого-то – расслабить. Неприятные или резкие запахи в свою очередь могут вызвать дискомфорт или какие-то негативные эмоции. Говоря простым языком, ароматерапия – это лечение ароматами. О том, как укрепить здоровье с помощью благовоний и эфирных масел, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
В какую баню стоит сходить?
Виталий Божко, создает авторские травяные чаи:
В баню нужно ходить самую обычную, так называемую русскую, чтобы пар был крепкий не настолько…
Михаил Свито, ведущий ток-шоу:
Что значит крепкий, какая оптимальная температура, нормальная, здоровая?
Виталий Божко:
75-80 градусов.
Виталий Божко:
Все, что выше 100, это уже сауна, не работа с веником, и тело сохнет. Оптимальная температура – 70-80. Плюс, конечно, это любителю, но это та температура, при которой организм хорошо себя чувствует, потеет, и с веником хорошо работать.
Алеся Лакина:
Мне плохо в бане.
Михаил Свито:
Мне тоже тяжело переносить.
Ольга Спиридонова, провизор, травница с 30-летним стажем, создатель фитошколы:
Я делаю 45 градусов, не больше. Но я там по полчаса могу находиться, чтобы на каменку поплескать эфирномасличные отвары, веничком, и чтобы намазаться чем-то таким серьезным.
Алеся Лакина:
Можно делать?
Ольга Спиридонова:
Конечно.
Алеся Лакина:
То есть не будет какого-то термического ожога, если капнуть маслом?
Ольга Спиридонова:
Все подбирайте под себя, мы все индивидуальны. Кому-то при 100 градусах хорошо, а кому-то 45 – уже можно выносить.
Алеся Лакина:
Куда правильно наносить эфирное масло?
Михаил Свито:
На веничек, например?
Ольга Спиридонова:
Нет, эфирные масла капаете в водичку. Эту водичку плескаете на каменку. Можно поплескать на стенки, они тоже разогретые. Нагреваясь, испаряясь, это будет создавать…
Михаил Свито:
В общем, куда хочешь, туда и плескай, как я понял?
Ольга Спиридонова:
Нет, куда нужно. На полки плескать особо не надо, потому что вы можете обжечь кожу, присев на этот полок. На веник плескать не надо, а на каменку и стеночку вполне можно поплескать.
Алеся Лакина:
Если приходишь в сауну, где есть другие люди, тактично ли это – использовать эфирные масла, может, кому-то не нравится?
Ольга Спиридонова:
Абсолютно не тактично. Во-первых, вы можете кого-то уморить, если у человека аллергия. Элементарно отек дыхательных путей, отек Квинке моментально выстраивается. Чтобы такого не было, имейте свою баню или идите с компаниями, с которыми вы уже срослись, сдружились, и знаете, кому что нравится и подходит.
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