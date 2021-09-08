«Застала на участке и краснуху, и корь». Дети стали болеть чаще или реже?

Анна Котова, специалист по амбулаторно-поликлинической педиатрии, главный врач 6-й городской детской клинической поликлиники г. Минска:

Дети как болели, так болеют и будут продолжать болеть. Но если мы будем говорить об управляемых инфекциях и вакцинах, то я на заре своей профессиональной деятельности еще застала на участке и краснуху, и корь. И я работала на таком педиатрическом участке, где было восемь общежитий. Вы можете представить размеры катастрофы, когда происходили такие случаи. Тем более мы говорим про корь, краснуху – это вирусные инфекции, то есть их распространение в пространстве гораздо легче, чем бактериальных инфекций. Существует такое понятие, как показатель контагиозности – сколько людей заболевает при контакте с пациентом (мы говорим не о вакцинированных людях). Получается, что, наверное, 98-99 %. Из 100 контактировавших 98-99 непривитых заболеют.

Нужна ли массовая вакцинация? Эпидемиолог о национальном календаре прививок и коллективном иммунитете – читайте здесь.