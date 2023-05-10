Психолог: война – исключительный случай, когда лучше про неё услышать от других, чем самому увидеть хоть раз

Эмоциональная привязка к конкретному месту для человеческой психологии очень естественна. И ощущение своей принадлежности является нашей важной природной потребностью. Подобно деревьям люди пускают корни. Сопричастность с городом, домом, страной и народом становится в некотором смысле нашей опорой для продолжения полноценной жизни. Неминуемо всем бывает по-своему трудно, но родные стены все равно помогают.

Алена Дзиодзина, психолог: Чувство дома сохраняется там, где нас окружают близкие. Где, как прежде, остаются места, что напоминают каждому человеку особо значимые для него события или краткосрочные эпизоды из жизни, когда, условно говоря, все было еще хорошо. И Родина оставалась домом.

Политика – это всегда люди, и ничего другого там больше нет. В контексте государственных событий и принятых решений гораздо больше психологии, чем кажется изначально.

Алена Дзиодзина:

Ощущение полноценности своего бытия, как правило, субъективно, но когда обрывается связь со своим основанием, нам становится больно. И вот уже значимость, например, обретает какой-то символичный объект из так называемой прошлой жизни. Возможно, тогда он и был совсем незаметным и повседневно, избито естественным. Но теперь, вспоминая о нем, вдруг что-то особо сжимает сердце то ли тоской, то ли нахлынувшим чувством трепета.

Именно так и болит душа человека по Родине. Война – это утрата прежней определенности в худшем своем проявлении. Война слишком масштабна, чтобы бороться с ней в одиночку. Но при подобной потере значимых связей человек остается как никогда один.

Просто поговорите хотя бы с беженцем о болезненной теме миграции. Наверняка обнаружите, что потеря своей безопасности сделала дом чужим. Связь с домом теряют по-разному. Но общее то, что вне этих контактов становится душно жить. И сущий ад в таком случае, если уже никогда. Война же не обещает конкретики.

Алена Дзиодзина:

Большая часть из нас, к счастью, может об этом лишь философствовать. Несмотря даже на то, что мир вокруг остается конфликтным, театр военных действий воспламеняется все равно где-то там, случаясь с другими людьми и чужими странами. А на наших улицах мир. И кажется, словно военная тема – это вообще не про нас. Обычно контакт с носителем опыта избавляет от лишних иллюзий.

На днях при вручении госнаград Александр Лукашенко обратился к оставшимся в живых ветеранам с особенной просьбой и боевым поручением: «Живите как можно дольше, продолжайте воспитывать нашу молодежь. Без вас нам будет очень трудно. Такие люди, как вы, сейчас на вес золота. Вы хранители правды».

Ведь война – это тот исключительный случай, когда лучше уж про нее от других услышать, чем самому увидеть хоть раз. Среди таких носителей правды живет в Беларуси бабушка. Ее зовут Баранова Валентина Петровна. Эта женщина – ветеран войны. Она по-прежнему социально активна, продолжает транслировать людям знания. И вот что она говорит.