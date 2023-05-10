«Мой прадедушка был на войне». Прогулялись по праздничной столице и узнали, что для белорусов значит 9 Мая

Новости Беларуси. День Великой Победы накануне отметили в Беларуси. По традиции центральные мероприятия состоялись в столице, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Почтить память каждого, кто погиб в годы Великой Отечественной войны, к монументу Победы пришли тысячи благодарных минчан и гостей столицы. Многолюдно было также на площадках для гуляний. А завершился праздник феерично и с концертом. Репортаж Оксаны Семашко из эпицентра торжеств.

С самого утра белорусы, которые встречали День Победы в столице, делились историями своих семей и наслаждались мгновениями праздника. Аквагрим, канистерапия, творчество. Все преисполнено благодарности за жизнь тем, кто нам ее подарил и сейчас защищает. Море музыки и танцев. В парке Победы звучали не только мелодии военных лет. Звонкие голоса детей. Мечта родителей – чтобы кошмар 1940-х никогда не повторился на нашей земле.

Я своей дочке буду рассказывать, и она будет запоминать это все. И она расскажет своим детям. Это будет переходить из поколения в поколение.

Мне бы хотелось, чтобы везде был мир, не было войны, люди все общались. Атмосферой благодарности дедам и прадедам пропитаны были сразу несколько центральных площадок. Тысячи поколений минчан и гостей столицы буквально погрузили в ту эпоху, чтобы мы могли хоть немного ощутить, каково было тогда бойцам, партизанам и мирным людям.

Оксана Семашко, корреспондент:

К счастью, в День Великой Победы не подвела нас и погода. И уже по традиции к празднику 9 Мая цветки распускаются не только в садах и парках, но и на лацканах белорусов.

Тем, кто отвоевывал победный май, – ветеранам – собрали сотни писем-треугольников с пожеланиями, в том числе от «Столичного телевидения». На безымянной могиле под шефством СТВ установили новый обелиск. Подробнее здесь.

Они уже доходят до своих адресатов.

Анна Мартынчук, главный специалист БРСМ Центрального района Минска:

Каждый желающий мог ответить на вопросы, связанные с историей Великой Отечественной войны, получить бутоньерки в подарок, а также написать письма-послания, поздравления нашим ветеранам.

Десятки интерактивных площадок развернулись вблизи музея истории Великой Отечественной войны и Дворца спорта. Фото с военной техникой и знакомство с настоящими защитниками Родины равнодушными не оставили никого. «Те, которые носят бело-красно-белый флаг». Ветеран рассказал о тех, кого он презирает как полицаев.

– Люди у нас помнят своих дедов, своих родителей, тех, кто за нашу жизнь отдал свою жизнь.

– Мы всегда в этот день вспоминаем всех близких. Наверное, всех коснулось. У каждого кто-то воевал и кто-то погиб. Хотим, чтобы был мир, как можно скорее везде, чтобы всем было хорошо и мирно. Ближе к вечеру белорусы семьями и коллективами устремились к монументу Победы, чтобы возложить цветы и вспомнить об общем и личном, что даже 78 лет спустя болит в сердце.

Мой прадедушка был на войне. Он страну от врагов защищал. И когда все горело в огне, его ангел крылом укрывал.

– У нас воевал мой дедушка. У него медалей очень много. Поэтому на данный момент мы желаем…

– Мирного неба, счастья.

Мы должны быть вместе, мы должны быть едины и всегда помнить этот подвиг, который был совершен во имя нашей родной страны. Вальс в Могилеве, автопарад в Гродно, киносъемки в Гомеле. Как в Беларуси отпраздновали 9 Мая, читайте здесь.

Военные песни, которые исполняли отважные герои в годы войны, звучали на Октябрьской площади. Знаменитые композиции в лихолетье вдохновляли, вырывали из лап смерти и вселяли надежду, что Победа близко. И она была завоевана. Сейчас над нами в небе вместо чудовищного зарева в День Победы – праздничный фейерверк.