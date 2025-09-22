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Глава МИД Норвегии Эйде: ООН переживает крупный кризис

22 сентября 2025 09:55
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Глава МИД Норвегии Эйде: ООН переживает крупный кризис-0

Глава МИД Норвегии Эспен Барт Эйде считает, что ООН испытывает серьезный финансовый и политический кризис. Об этом пишет РИА Новости.

По его мнению, ослабление поддержки принципам организации и нарушения ее устава в ходе конфликтов делают мир более опасным.

Он отметил, что неспособность Совета безопасности разобраться с ситуацией в Украине и секторе Газа может привести к расшатыванию всей системы ООН. 

Эйде также подчеркнул значение недели высоких уровней в рамках 80-й сессии Генеральной Ассамблеи.

Фото: pixabay

# Международная политика

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