Прямой эфир

Минский метрополитен переходит на зимний режим работы с 25 августа

24 августа 2021 11:51
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Минский метрополитен переходит на зимний режим работы с 25 августа, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Минский метрополитен переходит на зимний режим работы с 25 августа-1

На первой и второй линиях интервал движения поездов в утренние часы пик составит две минуты, а в вечерние и в пятницу – с 16:00 до 18:30 – 2,5 минуты. На Зеленолужской ветке интервал в пиковое время составит семь минут. Напомним, станции открыты для приема пассажиров с 5:30 до 00:40.

# Минское метро # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Лукашенко: эксперименты с учебниками должны быть прекращены
24 августа 2021 11:46

Лукашенко: эксперименты с учебниками должны быть прекращены

Александр Лукашенко: «Нам предстоит перезагрузить систему образования. Сегодня это вопрос государственной важности»
24 августа 2021 11:06

Александр Лукашенко: «Нам предстоит перезагрузить систему образования. Сегодня это вопрос государственной важности»

Не ловите рыбу под линиями электропередач. Эти правила сделают рыбалку безопасной
24 августа 2021 10:35

Не ловите рыбу под линиями электропередач. Эти правила сделают рыбалку безопасной