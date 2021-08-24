Минский метрополитен переходит на зимний режим работы с 25 августа

На первой и второй линиях интервал движения поездов в утренние часы пик составит две минуты, а в вечерние и в пятницу – с 16:00 до 18:30 – 2,5 минуты. На Зеленолужской ветке интервал в пиковое время составит семь минут. Напомним, станции открыты для приема пассажиров с 5:30 до 00:40.