Психолог о Болкунце: «Ещё один голос из параллельной вселенной, который пытается белорусских людей кошмарить»

Новости Беларуси. Запад продолжает информационную войну против Беларуси. И зачастую ему помогают некоторые так называемые российские эксперты, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. К слову, российского, на поверку, в них оказывается мало.
Подробнее Григорий Азаренок и Алена Дзиодзина в авторской рубрике «Паноптикум».
Григорий Азаренок, СТВ:
Гнездилищем, маткой либеральной тьмы стала Высшая школа экономики. И там ненависть к нашему Президенту была чуть ли не академической дисциплиной. Из похотливых фантазий гражданина Суздальцева вылепился гомункул по фамилии Болкунец. Об этом есть что сказать Алене Дзиодзиной.
Алена Дзиодзина, психолог:
При знакомстве с интервью и эфирами нашего сегодняшнего героя меня не покидало ощущение, что я пытаюсь рассматривать политический манекен. На нем что-то навешано, а своего совсем ничего нет. Его функция – демонстрировать, оставаясь безликим. И так, чтобы другим хотелось примерить это на себя. Бывает, смотришь да думаешь – скучно, девочки, прошлый век. Так и Болкунец. Еще один голос из той самой параллельной вселенной, который пытается белорусских людей кошмарить. Но звучит это все так, словно бы мы оказывались в пионерском лагере, где мальчик постарше собирает вокруг себя тех, кто наивнее и младше, и рассказывает известную страшилку из-под одеяла: в черной-черной комнате висят черные-черные занавески.
Алена Дзиодзина:
Только слушая Болкунца, складывается впечатление, что в самой непробиваемой светом комнате находится он сам и фантазирует, что там, за толстыми стенами, белорусы боятся ходить в кафе и пользоваться мобильными телефонами. Возможно, просто потому что он очень давно не был в Беларуси. Ведь, как я понимаю, наш герой сообщает, хорошо нам здесь или плохо, находясь не в стране. Рассказывает американцам, рассказывает белорусам все то же самое, слово в слово, как и любой другой шататель режима, кому наши реалии издалека виднее. В его параллельном мире политический вклад измеряется способностью ездить в гости почаще. А руководитель одного из каналов не идет с ним на контакт, поскольку его, Болкунца, боится. Кто бы подсказал ему, что порой игнорируют тех, кто неинтересен от слова совсем, ведь для диалога содержание нужно.
Григорий Азаренок: «Из похотливых фантазий гражданина Суздальцева вылепился гомункул по фамилии Болкунец» – читайте здесь.
У меня только один вопрос к тому, кто устами политических мумий пытается представить нам бунт привлекательно и нарядно – вы нас совсем за умственно отсталых держите? Да, кстати. Кому-то страшно? Мне – нет.