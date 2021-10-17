Психолог о Болкунце: «Ещё один голос из параллельной вселенной, который пытается белорусских людей кошмарить»

Новости Беларуси. Запад продолжает информационную войну против Беларуси. И зачастую ему помогают некоторые так называемые российские эксперты, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. К слову, российского, на поверку, в них оказывается мало. Подробнее Григорий Азаренок и Алена Дзиодзина в авторской рубрике «Паноптикум». Григорий Азаренок, СТВ:

Гнездилищем, маткой либеральной тьмы стала Высшая школа экономики. И там ненависть к нашему Президенту была чуть ли не академической дисциплиной. Из похотливых фантазий гражданина Суздальцева вылепился гомункул по фамилии Болкунец. Об этом есть что сказать Алене Дзиодзиной.

Алена Дзиодзина, психолог:

При знакомстве с интервью и эфирами нашего сегодняшнего героя меня не покидало ощущение, что я пытаюсь рассматривать политический манекен. На нем что-то навешано, а своего совсем ничего нет. Его функция – демонстрировать, оставаясь безликим. И так, чтобы другим хотелось примерить это на себя. Бывает, смотришь да думаешь – скучно, девочки, прошлый век. Так и Болкунец. Еще один голос из той самой параллельной вселенной, который пытается белорусских людей кошмарить. Но звучит это все так, словно бы мы оказывались в пионерском лагере, где мальчик постарше собирает вокруг себя тех, кто наивнее и младше, и рассказывает известную страшилку из-под одеяла: в черной-черной комнате висят черные-черные занавески.