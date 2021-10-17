«Не думал, что меня это коснётся». Этому парню всего 21, и он самый молодой пациент реанимации в Могилёве с начала пандемии

Новости Беларуси. Врачи бьют тревогу: все больше среди пациентов с COVID люди молодого возраста и даже дети. Они переносят заражение инфекцией тяжело, вплоть до реанимации, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Вирус больше не «смотрит» на цифры в паспорте. В Могилевской областной больнице самому молодому пациенту всего 21 год. Врачи делают неутешительные прогнозы и напоминают про важность вакцинации.

Михаил Прохоров, житель Могилева:

Каждое утро просыпаюсь, когда солнце встает. Лучики на листья падают – так блестит, так красиво. Хочется побыть в этой атмосфере.

– Жить хочется?

– Да. Кусочек неба, желтые листья и окна соседних корпусов. Это все, что сегодня связывает пациентов реанимации Могилевской областной больницы с внешним миром. Дышать, а значит, жить – для них главная задача. Самое молчаливое отделение больницы время от времени наполняется сигналами медицинских приборов, которые пугают и заставляют думать, что случилось что-то фатальное.

Михаил – самый молодой пациент реанимации с начала пандемии. Ему 21 год. Только вчера его отключили от аппарата неинвазивной вентиляции легких. Сейчас к нему постепенно возвращаются силы и даже чувство юмора. Неделю назад молодого человека привезли в реанимацию с двусторонней пневмонией, вызванной коронавирусной инфекцией. «Я чувствовала, что не дышу левым легким». Фитнес-тренер поделилась, как болела коронавирусом – подробнее здесь.

Михаил Прохоров:

Я парень, 21 год, никогда не думал, что меня что-то такое коснется серьезное. Но, как видите, эта зараза даже мимо меня не прошла.

– У вас есть сопутствующие заболевания?

– Нет, абсолютно здоровый был. Реанимация. Сюда привозят, когда болезнь развивается в самой тяжелой форме. Просто так людей на искусственную вентиляцию легких не переводят. Да, это очень тяжелые пациенты, и вероятность летального исхода у них высока.

О маме, как она там. Просто знаю, что она тоже болеет, за нее сильно переживал. Врачи называют четвертую волну самой агрессивной. Вирус «помолодел» и стал более жестоким. Все чаще на койках реанимации молодые люди. Врачи предлагают после прогноза погоды вести онлайн-трансляцию из реанимации. О том, что происходит в могилевской больнице, читайте здесь.

Валерий Печерский, заведующий отделением анестезиологии и реанимации Могилевской областной больницы:

21 – это самый молодой пациент, который у нас был.

– Какого возраста еще были люди?

– 25, 32, 44, 37, 38.

Чтобы лечить тяжелых больных, коечный фонд в реанимации пришлось увеличить еще на пять мест. Сейчас здесь 31 койка, кровати не бывают пустыми.