«Я чувствовала, что не дышу левым лёгким». Фитнес-тренер поделилась, как болела коронавирусом

Новости Беларуси. Врачи бьют тревогу: все больше среди пациентов с COVID люди молодого возраста и даже дети. Они переносят заражение инфекцией тяжело, вплоть до реанимации, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Вирус больше не «смотрит» на цифры в паспорте. В Могилевской областной больнице самому молодому пациенту всего 21 год. Врачи делают неутешительные прогнозы и напоминают про важность вакцинации. Марина Васильева – человек известный в кругах могилевчан, которые стремятся вести здоровый образ жизни, а еще жить долго и счастливо. Она специалист по изменению образа жизни, питанию и реабилитации, нутрициолог и фитнес-тренер. В ее руках клиенты становятся не только красивее, но и, что особенно важно, здоровее.

Правильное питание, спорт и только полезный отдых. Такой подход к жизни дает очевидный результат. Сама Марина забыла, когда последний раз обращалась к врачу. В ее доме нет градусника. И вирусу, как она думала раньше, просто не место в ее здоровом и крепком теле.

Даже когда в декабре от коронавирусной инфекции ушел из жизни ее отец, она по-прежнему отказывалась верить, что это может коснуться ее лично.

Марина Васильева, специалист по изменению образа жизни, питанию и реабилитации, нутрициолог, фитнес-тренер:

Даже когда заболел папа и он умер, когда его отдавали уже, сказали: вы прощайтесь с ним, но не подходите близко. И я честно скажу, даже тогда для меня вирус был не страшен. «Не думал, что меня это коснется». Этому парню всего 21, и он самый молодой пациент реанимации в Могилеве с начала пандемии. Читайте здесь. С коронавирусной инфекцией семья спортсменов столкнулась летом. Первым заболел муж, после Марина. Больше недели она пыталась бороться с симптомами самостоятельно, но когда дышать стало совсем тяжело, решилась обратиться в больницу.

Марина Васильева:

Я чувствовала, что не дышу левым легким. Когда мне делали КТ, я говорю: у меня 100 % поражено левое легкое. И они сказали: да, 40 % поражение именно левого легкого было. То есть оно не дышало. Я вдыхала и понимала, что правое у меня вдыхает, а левое не дышит просто. За время пребывания в больнице Марина похудела на 10 килограммов. От былых форм не осталось и следа. Мышцы растаяли, как снег, коронавирусная инфекция лишила ее части волос. Но оказалось, что все, что происходило в стенах больницы, это только часть испытаний.

Марина Васильева:

Я выхожу за пределы палаты и понимаю, что я не могу спуститься на первый этаж, у меня нет сил, у меня нет мышц. Меня забирает муж, и я рыдаю просто. Он сажает меня в машину, привозит меня домой, и я понимаю, что я на третий этаж больше не поднимусь. Он меня берет на руки и заносит на третий этаж. И это длилось недели две. Я плакала от того, что я не знала, когда я приду в норму вообще. Врачи предлагают после прогноза погоды вести онлайн-трансляцию из реанимации. О том, что происходит в могилевской больнице, читайте здесь. По словам Марины, это была настоящая война с вирусом. Ценой больших потерь ей удалось в ней победить. Понимая, что именно необходимо человеку, чтобы вернуться в форму, Марина разработала комплекс упражнений, которые помогут человеку встать на ноги после встречи с COVID.