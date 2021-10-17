Врачи предлагают после прогноза погоды вести онлайн-трансляцию из реанимации. Вот что происходит в могилёвской больнице

Две личные истории о встрече с коварной болезнью от тех, кто просто не верил, в материале Юлии Мычки.

Новости Беларуси. Врачи бьют тревогу: все больше среди пациентов с COVID люди молодого возраста и даже дети. Они переносят заражение инфекцией тяжело, вплоть до реанимации, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Вирус больше не «смотрит» на цифры в паспорте. В Могилевской областной больнице самому молодому пациенту всего 21 год. Врачи делают неутешительные прогнозы и напоминают про важность вакцинации.

Чтобы лечить тяжелых больных, коечный фонд в реанимации пришлось увеличить еще на пять мест. Сейчас здесь 31 койка, кровати не бывают пустыми. Кислородный менеджмент позволяет оказывать помощь всем нуждающимся. Когда спрашиваешь у медиков, чего им не хватает (медикаментов, средств индивидуальной защиты), они отвечают – сил.

Валерий Печерский, заведующий отделением анестезиологии и реанимации Могилевской областной больницы:

Коллеги все устали. Наши коллеги все устали работать с такой нагрузкой. Помочь получается не всегда и не всем в силу тяжести заболевания, неизвестности вируса. Поэтому вакцинироваться и защищаться. Все должны понимать: даже молодой человек может заболеть. Если молодой перенесет легко, но у всех же есть родители, которые могут нелегко перенести эту болезнь. Нужно еще и позаботиться о своих близких.

Пока люди убеждены, что COVID сильнее отражается на здоровье пожилых, количество зараженных среди молодежи неуклонно растет. Врачи предлагают после каждого прогноза погоды показывать онлайн-трансляцию из реанимации, чтобы люди осознавали, с чем могут столкнуться. Может быть, это красноречивее любых слов повлияет на их решение по поводу вакцинации.