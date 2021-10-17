Григорий Азарёнок: «Из похотливых фантазий гражданина Суздальцева вылепился гомункул по фамилии Болкунец»
Новости Беларуси. Запад продолжает информационную войну против Беларуси, и зачастую ему помогают некоторые так называемые российские эксперты. К слову, российского, на поверку, в них оказывается мало.
Подробнее Григорий Азаренок и Алена Дзиодзина в авторской рубрике «Паноптикум».
Григорий Азаренок, СТВ:
У нашей страны, у нашего народа, у нашего Президента множество врагов: евросодом и польские нацисты, литовские лесные братья и украинские бандеровцы, сверхдержава-гангстер и пятая колонна. Но есть у нас недруги и на Востоке. Власовцы, враги белорусского и русского народов. Отчизнопродавцы, буржуазная гниль. Все это – паноптикум. До Октябрьской революции была еще одна – Февральская, самая подлая и гнусная. Государя-императора предали. Генералитет, думские говоруны, Синод вынес портрет Царя первым.
Психолог о Болкунце: «Еще один голос из параллельной вселенной, который пытается белорусских людей кошмарить» – подробности здесь.
И что получили? Свободу, демократию, развитие? Нет. Получили кровавые штыки. Генералы, принимавшие отречение, были жестоко вырезаны. Церковь, предавшая помазанника, умылась кровью. Словоблуды из Думы взошли на костры или бомжевали в благословенных парижах. Тридцать сребреников всегда отольются кровью. Но ростки власовщины сохранились. Они воплотились в самом генерале-предателе. Служитель Гитлера, он прикрывался громкими патриотическими лозунгами. Это не мешало ему губить собственный народ. Служить тому, кто хотел уничтожить Родину, стереть ее с лица земли. За это Власова нашла петля.
Григорий Азаренок:
Но дух измены выжил. И 91-й – год его реванша. Генерал-изменник встал из могилы и вновь начал уничтожать свой народ, когда население после либеральных реформ вымирало по миллиону в год. Гнездилищем, маткой либеральной тьмы стала Высшая школа экономики. И там ненависть к нашему Президенту была чуть ли не академической дисциплиной. Из похотливых фантазий гражданина Суздальцева вылепился гомункул по фамилии Болкунец.
Согласитесь, есть люди, у которых просто на лице написано – полицай. Это как раз про него. Он всю свою никчемную жизнь построил на вражде к Александру Лукашенко. У самого за душой нет ничего – только бесконечные глупые мантры. Но компрадорский капитал с говорящей фамилией гетмана-Иуды тянул его наверх. Димка много лет старался вбить клин в отношения между Беларусью и Россией. Сотрясал воздух в проплаченных телеэфирах. Только вот русский народ не верил подлой лжи – он всегда был с нами.
Александр Проханов, писатель (Россия):
Я любил Беларусь как страну неизглоданную и несгрызенную этим олигархатом, свирепой, хищной, жадной элитой, которая пришла после краха Советского Союза и сожрала, многое выплюнула, пережевав все ценное, что создал Советский Союз – и материального, и духовного, и нравственного. И эта жестокая элитарная свора, которая теперь присутствует у нас, такая глубинно антинациональная. Он боялся, что она придет в Беларусь со своей бесцеремонностью, наглостью, цинизмом и уничтожит все те, достаточно хрупкие в ту пору побеги, которые он взращивал. На его стороне истина, трудолюбие, обожание своей страны, бережение. И моя антипатия к этой постсоветской, нашей российской элите усиливала мое приятие и обожание Президента Лукашенко.
Григорий Азаренок:
А потом сама Россия изменилась. Дух победы вытеснил власовщину на обочину. Димка испугался. Ему стало очень страшно, он по жизни трус. Он боялся каждого шороха. И из российских телестудий он сбежал туда, куда и начертана дорога лжедмитриям всех веков – в Варшаву.
Уважаемые русские люди, телеведущие, журналисты, вот какую вы змеюку подколодную пригрели. Теперь он сидит в студии с лютой русофобкой Натальей Радиной. Теперь он агитирует за забастовки на тех предприятиях, которые и на вас работают. Теперь он ручкается с ненавистником России Латушко. Теперь он на содержании польских спецслужб. Теперь он выкладывает в Сеть личные данные родственников офицеров КГБ.
Григорий Азаренок:
Как вам такое, сотрудники ФСБ? Каково осознавать, что рукопожатной у вас была подлая американская подстилка? А я предложу вам очень простую формулу. Тот, кто критикует Лукашенко, ненавидит Россию, даже если расшаркивается в поклонах Кремлю. Враги нашего Президента – глубинные враги русского народа и русского государства. И они уже выбрали сторону. Когда Запад пойдет клином, они будут встречать его цветами и хлебом-солью.
Во время войны произошел такой эпизод. Очевидец рассказывает о Власове: «Как я успел заметить, он, трус, все время оглядывается. Свою речь пробормотал себе под нос и поспешно удрал с вокзала. На выходе к ногам Власова кто-то бросил дохлую кошку».
Григорий Азаренок:
Вот твой удел, жалкий утконос. Твоя дохлая кошка уже у твоих ног. Не обделайся от страха в дорогой костюмчик.
На этой неделе мы встретили светлый праздник Покрова Пресвятой Богородицы. По воле Президента он когда-то стал Днем матери. А впереди 4 ноября, День Казанской иконы. Когда из Москвы вышвырнули поляков и их продажных слуг – изменников державе, когда в войну, по преданию, Жуков приказал облететь со святыней Москву и Ленинград, и вскоре черные орды отступили.
Что могут ваши санкции? Что могут ваши лжедмитрии? Что может ваша подлая клевета? Да хоть все бабки мира пустите на уничтожение нашей страны. Это пыль. Над нашей Родиной, над нашей столицей, над нашим Президентом – Покров Пресвятой Богородицы. И звучит из сердца Беларуси Псалом боевой.