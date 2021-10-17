Григорий Азарёнок: «Из похотливых фантазий гражданина Суздальцева вылепился гомункул по фамилии Болкунец»

Новости Беларуси. Запад продолжает информационную войну против Беларуси, и зачастую ему помогают некоторые так называемые российские эксперты. К слову, российского, на поверку, в них оказывается мало. Подробнее Григорий Азаренок и Алена Дзиодзина в авторской рубрике «Паноптикум».

Григорий Азаренок, СТВ:

У нашей страны, у нашего народа, у нашего Президента множество врагов: евросодом и польские нацисты, литовские лесные братья и украинские бандеровцы, сверхдержава-гангстер и пятая колонна. Но есть у нас недруги и на Востоке. Власовцы, враги белорусского и русского народов. Отчизнопродавцы, буржуазная гниль. Все это – паноптикум. До Октябрьской революции была еще одна – Февральская, самая подлая и гнусная. Государя-императора предали. Генералитет, думские говоруны, Синод вынес портрет Царя первым. Психолог о Болкунце: «Еще один голос из параллельной вселенной, который пытается белорусских людей кошмарить» – подробности здесь. И что получили? Свободу, демократию, развитие? Нет. Получили кровавые штыки. Генералы, принимавшие отречение, были жестоко вырезаны. Церковь, предавшая помазанника, умылась кровью. Словоблуды из Думы взошли на костры или бомжевали в благословенных парижах. Тридцать сребреников всегда отольются кровью. Но ростки власовщины сохранились. Они воплотились в самом генерале-предателе. Служитель Гитлера, он прикрывался громкими патриотическими лозунгами. Это не мешало ему губить собственный народ. Служить тому, кто хотел уничтожить Родину, стереть ее с лица земли. За это Власова нашла петля.

Григорий Азаренок:

Но дух измены выжил. И 91-й – год его реванша. Генерал-изменник встал из могилы и вновь начал уничтожать свой народ, когда население после либеральных реформ вымирало по миллиону в год. Гнездилищем, маткой либеральной тьмы стала Высшая школа экономики. И там ненависть к нашему Президенту была чуть ли не академической дисциплиной. Из похотливых фантазий гражданина Суздальцева вылепился гомункул по фамилии Болкунец. Согласитесь, есть люди, у которых просто на лице написано – полицай. Это как раз про него. Он всю свою никчемную жизнь построил на вражде к Александру Лукашенко. У самого за душой нет ничего – только бесконечные глупые мантры. Но компрадорский капитал с говорящей фамилией гетмана-Иуды тянул его наверх. Димка много лет старался вбить клин в отношения между Беларусью и Россией. Сотрясал воздух в проплаченных телеэфирах. Только вот русский народ не верил подлой лжи – он всегда был с нами.

Александр Проханов, писатель (Россия):

Я любил Беларусь как страну неизглоданную и несгрызенную этим олигархатом, свирепой, хищной, жадной элитой, которая пришла после краха Советского Союза и сожрала, многое выплюнула, пережевав все ценное, что создал Советский Союз – и материального, и духовного, и нравственного. И эта жестокая элитарная свора, которая теперь присутствует у нас, такая глубинно антинациональная. Он боялся, что она придет в Беларусь со своей бесцеремонностью, наглостью, цинизмом и уничтожит все те, достаточно хрупкие в ту пору побеги, которые он взращивал. На его стороне истина, трудолюбие, обожание своей страны, бережение. И моя антипатия к этой постсоветской, нашей российской элите усиливала мое приятие и обожание Президента Лукашенко. Григорий Азаренок:

А потом сама Россия изменилась. Дух победы вытеснил власовщину на обочину. Димка испугался. Ему стало очень страшно, он по жизни трус. Он боялся каждого шороха. И из российских телестудий он сбежал туда, куда и начертана дорога лжедмитриям всех веков – в Варшаву. Уважаемые русские люди, телеведущие, журналисты, вот какую вы змеюку подколодную пригрели. Теперь он сидит в студии с лютой русофобкой Натальей Радиной. Теперь он агитирует за забастовки на тех предприятиях, которые и на вас работают. Теперь он ручкается с ненавистником России Латушко. Теперь он на содержании польских спецслужб. Теперь он выкладывает в Сеть личные данные родственников офицеров КГБ.