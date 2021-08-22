Психолог: ему, Шрайбману, делать из власти врага можно, а Президенту обозначать реальных недругов для Беларуси нельзя

Алена Дзиодзина, психолог:

Когда Шрайбман принимается рассуждать о процессах в мире политики, то говорит о политической пропаганде так, словно бы это слово являлось ругательством. Однако только в том случае, когда пропаганда выступает за власть. Пропаганда устами оппозиции – это другое. Как политолог Шрайбман прекрасно знает, что пропаганда – это инструмент, который используют абсолютно все участники политической арены. Но как пропагандист делает попытку обвинить власть, что ее сторонники этот инструмент используют. Двойные стандарты, да?

И это тоже часть политической пропаганды, когда оппоненты власти про власть говорят только плохо, а про оппозицию – либо хорошо, либо никак. Так ему, Шрайбману, делать из власти врага у ворот можно, а Президенту обозначать реальных недругов для Беларуси нельзя, ведь это же пропаганда.