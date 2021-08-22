Психолог: ему, Шрайбману, делать из власти врага можно, а Президенту обозначать реальных недругов для Беларуси нельзя

Новости Беларуси. Об истинных и скрытых причинах поступков и поведения людей в программе «Неделя» на СТВ расскажет Григорий Азаренок.
Новости Беларуси. Об истинных и скрытых причинах поступков и поведения людей в программе «Неделя» на СТВ расскажет Григорий Азаренок.
Григорий Азаренок, СТВ:
Артем Шрайбман. Знающий человек, только открыв страничку в Википедии, сразу поймет – клейма ставить негде. Эксперт Центра Карнеги, основатель аналитического центра Sense Analytics, выпускник Лондонской школы экономики. Переведем все это на понятный язык? Завербованный шпион и спецпропагандист НАТО.
Алене Дзиодзиной есть что сказать о нем.
Алена Дзиодзина, психолог:
Когда Шрайбман принимается рассуждать о процессах в мире политики, то говорит о политической пропаганде так, словно бы это слово являлось ругательством. Однако только в том случае, когда пропаганда выступает за власть. Пропаганда устами оппозиции – это другое. Как политолог Шрайбман прекрасно знает, что пропаганда – это инструмент, который используют абсолютно все участники политической арены. Но как пропагандист делает попытку обвинить власть, что ее сторонники этот инструмент используют. Двойные стандарты, да?
И это тоже часть политической пропаганды, когда оппоненты власти про власть говорят только плохо, а про оппозицию – либо хорошо, либо никак. Так ему, Шрайбману, делать из власти врага у ворот можно, а Президенту обозначать реальных недругов для Беларуси нельзя, ведь это же пропаганда.
Он винит Президента в том, что тот ищет поддержки в народе. Как пропагандист Шрайбман в очередной раз осуждает, словно бы речь шла о чем-то неприличном. Но как политолог хорошо понимает, что люди – это легитимность, пока они в одной связке, власть остается стабильной. Именно поэтому так настойчивы попытки Шрайбмана оттолкнуть людей от своего Президента, настроить против, сделать из него изгоя. Оппозиционная пропаганда, не более. И разбивается она вдребезги о конкретные дела и тезисы. Нет лучшего способа понять, что людям нужно и чего они ждут от властей, чем личный контакт и близость к народу. К слову, белорусы очень ценят за это своего Президента.