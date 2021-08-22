Валерий Гайдукевич: кто такие талибы и могут ли действия в Афганистане быть вызовом для Беларуси?

Новости Беларуси. Председатель совета общественного объединения «Белорусский союз ветеранов войны в Афганистане» вспомнит события 35-летней давности и в программе «Неделя» на СТВ порассуждает о том, какие интересы США есть в этом регионе. Анастасия Ярощик-Корниенко, корреспондент:

Валерий Владимирович, 1979 год, вместе с дивизией вы вошли в Афганистан. Давайте вспомним, как это было. «До сих пор все изучают и удивляются, как все было хорошо спланировано и выполнено»

Валерий Гайдукевич, председатель совета общественного объединения «Белорусский союз ветеранов войны в Афганистане»:

25 декабря началось десантирование Витебской дивизии на два аэродрома посадочным способом, Кабульский и Баграм, в Афганистан. Мы туда летели, было разное понимание, но все получилось нормально, потому что там было несколько вариантов входа. Все прошло благополучно, и мы разместились на аэродроме, а с 26 на 27-е в ночь произошла революция в Афганистане, когда Бабрак Кармаль стал лидером страны. Дивизия за вход в Афганистан была награждена орденом Ленина. Операция, которую провела дивизия, уникальная. До сих пор все изучают и удивляются, как все было хорошо спланировано и выполнено. Анастасия Ярощик-Корниенко:

Если сравнить две миссии, советскую и американскую, до недавнего времени, в чем отличие? Американца сбежали, бросив все, оставив технику, материальные запасы, самое главное – людей

Валерий Гайдукевич:

Разные были цели. У нас, как бы там ни было, основная цель, и везде об этом говорили, – оказание помощи. Мы занимались и образованием, и лечением, доставляли продовольствие. Мы преследовали благие цели. Американцы всегда преследуют какие-то меркантильные цели, в принципе, понятные, чтобы иметь свое присутствие в данном регионе – это однозначно, потому что у них везде почему-то имеются свои интересы. Тяжело сравнивать, потому что мы выходили организованно, в полном составе, со всей техникой по предварительной договоренности. У них выход получился, как убегание. Сбежали, бросив все что можно и нельзя, оставив технику, определенные материальные запасы, самое главное – бросив людей, которые им помогали, с которыми они сотрудничали, которые с ними работали. Сейчас мы наблюдаем то, что на иранской, турецкой границах масса беженцев, которые не знают, куда им деваться. После нашего ухода жизнь была нормальной. Анастасия Ярощик-Корниенко:

Молодое поколение, может, не совсем знает, кто такие талибы. Давайте расскажем. Талибов создавали американцы

Валерий Гайдукевич:

Это люди, которые придерживаются крайних взглядов в мусульманстве. Самое интересное – истоки – их создавали американцы. Они их создавали сначала против короля, а самый расцвет получила их поддержка и самооснащение, когда мы вошли в Афганистан. Они проповедуют радикальное мусульманство. Что касается дальнейших событий, как они будут развиваться, трудно что-то прогнозировать, потому что все зависит, как они будут формировать правительство – что это будет за правительство, какие взгляды. Сейчас местные жители, которые не согласны с тем, что сейчас творится, показывали восстание, потому что все хотят жить и жить в мире, а когда все полыхает, ничего хорошего не бывает. Сложная ситуация складывается на юге. Мусульманские страны – Узбекистан, Таджикистан, Казахстан – в которых тоже достаточно большая диаспора мусульман. Как будет складываться, тоже вопрос, потому что опять же вопрос беженцев. Что очень плохо – американцы творят беды, а потом предпочитают, чтобы кто-то с ними разбирался сам. Это те же Ирак, Ливия, сегодня – Афганистан. Это тысячи беженцев. Кто-то их должен где-то принимать, размещать, медицинское обеспечение, кормить, кто-то за это должен платить. А получается так – натворили и втихаря сбежали. Анастасия Ярощик-Корниенко:

Как, на ваш взгляд, изменится геополитическая ситуация в мире в связи с афганским кризисом? Все зависит от того, как будет сформировано правительство, кто в него войдет

Валерий Гайдукевич:

Сейчас трудно что-то предсказывать или предугадывать, но я уже говорил, что будет зависеть от того, как сформируют правительство, кто в него войдет. Это или одни талибы, или это будет... Сейчас сын Масуда занимает достаточно жесткую позицию. Будет ли это коалиция или только талибы в правительстве – от этого тоже зависит, с кем они собираются взаимодействовать, дружить, не дружить. Конечно, это страна, которая граничит со странами ОДКБ, поэтому любая из стран, которая попадет в какую-то зависимость, или талибы попытаются там что-то сделать, то все страны ОДКБ, в том числе и Беларусь как член, должны поддерживать страну, которая входит в состав коалиции. Хотелось бы, конечно, чтобы это нашло достаточно разумное разрешение проблем, которые сегодня есть. Анастасия Ярощик-Корниенко:

Не кажется ли, что это отдаленный вызов и для Беларуси по линии ОДКБ и, возможно, со стороны США это продуманный шаг, чтобы в регионе вызвать определенное напряжение, отвлекающий маневр для России и Союзного государства? «Приближение талибов к границам стран ОДКБ – это не просто так»