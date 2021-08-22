Как выглядит кабина пилота и что важно в осмотре самолёта перед полётом? Поговорили с лётчиками об истребителе Су-30

Новости Беларуси. Чтобы не допустить нового конфликта, союзники активно учатся вместе взаимодействовать, отрабатывая разные сценарии поведения, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Евгений Поболовец, СТВ:

Держим порох сухим, что называется, но и не пребываем в неком заблуждении относительно сигналов с Запада. Напомним, в сентябре на полигонах двух стран пройдет союзное стратегическое учение «Запад-2021». Наш политический обозреватель Юлия Артюх проводила белорусский летный эшелон на полигон Ашулук и поговорила с летчиками – не только о предстоящих учениях и истребителе Су-30 (он недавно поступил к нам на вооружение), но и в целом о службе.

Юлия Артюх, политический обозреватель:

Вы со своим летным эшелоном отправляетесь на учение «Запад-2021». Какое стратегическое назначение для авиации и в целом видите для себя, для своего эшелона летного? На полигоне Ашулук впервые будем применять ракеты средней дальности

Андрей Кривоносов, заместитель командира 61-й ИАБ по безопасности полетов:

Главная цель для нас – получить опыт боевого применения этого самолета, накопить его, чтобы потом полноценно выполнять задачи в рамках ПВО Союзного государства. На этом полигоне впервые с этого типа будем применять ракеты управляемые класса «воздух – воздух» средней дальности. Раньше мы применяли ракеты «воздух – воздух», но малой дальности – здесь, на территории Беларуси, но размер полигонов, которые у нас есть, не позволяют применять ракеты средней дальности. Впервые будем их применять на полигоне Ашулук.

Юлия Артюх:

Есть ли еще люди, умеющие управлять этой машиной? Андрей Кривоносов:

Вы имеете в виду у нас в базе? Юлия Артюх:

Я имею в виду у нас в Беларуси. Потому что говорят, что россияне здесь работают, россияне управляют этими машинами, а белорусских специалистов в принципе нет. Андрей Кривоносов:

К нам приезжали два летчика-инструктора из Российской Федерации, подготовили инструкторов, которые получили допуски от них, наших, и больше года мы уже занимаемся подготовкой своих специалистов самостоятельно. Разработали программы теоретического и практического переучивания. В данный момент подготовлена эскадрилья наших летчиков.

Юлия Артюх:

Су-30, насколько я знаю, это модификация истребителя Су-27. Каким функционалом обладает этот боевой самолет? О Су-30: это по-настоящему многофункциональный самолет, относится к классу тяжелых истребителей Андрей Кривоносов:

Это по-настоящему многофункциональный самолет, он большой очень, относится к классу тяжелых истребителей. Для летчика, который на него садится и впервые начинает летать, пересев с других типов самолетов, неожиданным сюрпризом становится то, что пилотирование очень легкое для летчика, несмотря на вес. Функциональность его, номенклатура вооружения, которое он способен применять, – после вылета самолет может использовать вооружение и по воздуху, и по земле. Юлия Артюх:

На какой высоте происходят полет и бой? Андрей Кривоносов:

На всех высотах – малых, средних, больших, в стратосфере. Юлия Артюх:

Самая высокая? Андрей Кривоносов:

Самая высокая – практически потолок – 16 300 метров. Но практика показывает, что самолет летает и выше.

Юлия Артюх:

Андрей Витальевич, а сколько весит эта машина? Андрей Кривоносов:

Максимальный взлетный вес – 38 тонн 800 килограммов. Юлия Артюх:

Сколько необходимо учиться, чтобы поднять в воздух эти 38 тонн? Андрей Кривоносов:

Как у нас говорят, летчик учится всю жизнь, то есть процесс обучения не останавливается никогда. Но для того, чтобы стать летчиком, нужно закончить Военную академию или, как в моем случае, летное училище. Это, как правило, 4 или 5 лет, в зависимости от программы, в зависимости от вуза, и начать сначала летать на легких самолетах, легкого класса, спортивных, таких как Як-52 или реактивных L-39, потом постепенно пересаживаться на более тяжелые самолеты.

Андрей Кривоносов:

Наступайте в кресло ногами, а сейчас спускаем ноги туда и стоим. Ловите педаль. Юлия Артюх:

Этими педалями происходит управление?

Андрей Кривоносов:

Вот основное управление – джойстик. Это газ, обороты двигателей. Летчика поза – правая рука здесь, левая рука здесь.

Юлия Артюх:

Что это за кнопка?

Андрей Кривоносов:

Именно эта – сброс захвата. «Мы можем отслеживать полет воздушных судов до дальности порядка 200-250 километров»

Андрей Ларионов, руководитель полетами группы руководства полетами:

Мы находимся на командно-диспетчерском пункте управления полетами. Здесь находится группа руководства полетами, то есть все управление – от момента запуска экипажей до момента передачи их на другие пункты управления – производится здесь. Управление происходит по командным радиостанциям, то есть по воздушной радиосвязи, и отслеживание и контроль полета воздушных судов – по индикаторам кругового обзора различных станций, находящихся на аэродроме. Кроме взлета и посадки, мы можем отслеживать полет воздушных судов до дальности порядка 200-250 километров.

Юлия Артюх:

Почему авиация? В принципе, почему такой выбор?

Дмитрий Нименко, заместитель командира авиационного звена авиационной эскадрильи (Су-30СМ):

Сначала нужно исходить из того, почему именно военные. Я вырос в семье военнослужащего, поэтому вопрос выбора профессии… С раннего возраста я уже знал, что буду военным. Как-то так получилось – стечение обстоятельств. У меня брат записал игру. Кажется, это по-детски все, но игра, где были самолеты, я посмотрел на это, мне понравилось. И после этого решил, что буду летчиком. Романтика полета все-таки привлекла. Юлия Артюх:

Так все-таки первым делом самолеты, а девушки потом? Дмитрий Нименко:

А меня получается, что так. Юлия Артюх:

Какие эмоции вас наполняют, когда вы садитесь в кабину и взлетаете на невероятную высоту? Летчики говорят о чувстве свободы – ты управляешь техникой, она полностью тебе подчиняется и исполняет твою волю Дмитрий Нименко:

Много раз уже говорили летчики о вот этом чувстве свободы. Именно когда ты управляешь техникой, она полностью тебе подчиняется и исполняет твою волю. И вот это ощущение нельзя передать никакими словами, никакими эпитетами. В пасмурную погоду, когда здесь солнца не видно на земле, – пробиваешь облака, и там всегда солнце. За эти ощущения, как говорил Сергей Мельников, знаменитый летчик, можно отдать все на этом свете.

Юлия Артюх:

А где вы учились навыкам полета? Дмитрий Нименко:

Естественно, в академии. Мы с первого курса, поступив в Военную академию Республики Беларусь в Минске, весь год учимся, а после этого приступаем к практике. В принципе, как и войска. Сначала весь год идет теоретический курс, после этого идет стажировка. Юлия Артюх:

Родители гордятся вами, вашей службой, поддерживают вас?

Дмитрий Нименко:

Конечно, гордятся. И сейчас будут, я думаю, смотреть выпуск. Юлия Артюх:

Как следите за физической формой? Ведь перепады высоты – очень сложны для человеческого организма. Дмитрий Нименко:

Каждый летчик занимается и сам, индивидуально. У нас есть тренажерный зал, где есть возможность прийти, позаниматься. И сдачу нормативов ФИЗО никто не отменял, к ним тоже готовимся.

Юлия Артюх:

Перед тем как сесть в кабину пилота, вы осматриваете самолет или этим занимается кто-то другой? Когда летчик осматривает самолет, он «общается» с ним Дмитрий Нименко:

Да, у нас есть такая процедура – осмотр самолета перед полетом, когда есть возможность летчику обойти. И после того как техник доложил о готовности самолета, он все-таки проверяет, и как конечная стадия подготовки – он осматривает и принимает самолет. Ставит свою подпись в журнале подготовки самолета. Юлия Артюх:

Пойдемте, посмотрим, как вы это делаете. Дмитрий Нименко:

Пожалуйста. Вообще, осмотр самолета начинается с осмотра передней части самолета. Летчик проверяет, чтобы все лючки были закрыты. Можете обратить внимание – есть риски, прорези должны соответствовать рискам. Летчик проверяет, чтобы все было закрыто и нет никаких подтеков, каких-то видимых повреждений. Дальше проходит осмотр радиопосадочного конуса, где стоит наш так называемый «Барс» – это радиолокационная система. Осматриваем целостность.

Юлия Артюх:

Так, прямо рукой ведете, да? Дмитрий Нименко:

Конечно. Когда летчик осматривает самолет, не сказать, что прямо вслух, но он «общается» с самолетом. Он может его попросить о том, чтобы выполнить хорошо полет и благополучно его завершить без каких-то особых случаев.