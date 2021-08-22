Как талибы без боя брали населённые пункты Афганистана и какой будет дальнейшая судьба страны? Рассказал военный аналитик

Новости Беларуси. Чуть подробнее поговорим об армии США в Афганистане и о происходящих там событиях. В студии программы «Неделя» на СТВ Андрей Чернобай, военный аналитик Белорусского института стратегических исследований. Евгений Поболовец, СТВ:

Немаловажный вопрос, который волнует многих. Байден говорил в июле, что «мы потратили более триллиона долларов за 20 лет, обучили и вооружили новейшей техникой более 300 тысяч человек афганских сил. Только американские вливания в армию Афганистана за 20 лет составили 83 миллиарда долларов». Были и другие вливания со стороны НАТО и других стран. Почему тогда афганская армия оказалась настолько небоеспособной? Буквально за считаные дни они сдавали большие населенные пункты, иногда без боя. Деньги на зарплату военным, поддержание боеготовности уходили, разворовывались

Андрей Чернобай, военный аналитик Белорусского института стратегических исследований:

Американцы пытались создать в Афганистане армию, подобную своей, подобную армиям европейским, то есть высокомобильную, хорошо технически оснащенную, с авиацией, беспилотниками, средствами радиоэлектронной борьбы. Военная техника, вооружение очень дорого стоит, поэтому такие астрономические суммы. Почему так получилось? Во-первых, афганская армия была «раздута», то есть 300 тысяч там реально не было. Мертвые души были. Аналитики оценивали почти в два раза меньшее количество. В 2019 году была определенная чистка, 42 тысячи мертвых душ в армии Афганистана нашли. Американские деньги шли. Это были деньги на зарплату военным, поддержание боеготовности, но эти деньги уходили, разворовывались. Высокий уровень коррупции как среди гражданских чиновников, так и среди военной элиты. Бывали случаи, когда рядовые солдаты, полицейские, которые в том числе находились на передовой, не получали зарплату по 6-9 месяцев. Естественно, это низкий моральный дух, нежелание сражаться до конца. Была очень высокая текучка, дезертирство. Не все города и районы талибы брали с боем. Очень часто они заходили в населенные пункты по соглашению с племенными старейшинами. Евгений Поболовец:

Как выглядел этот процесс? Талибы подходят к городу и дальше отправляют парламентеров? Старейшины, чтобы сохранить население своего племени, сдают его талибам

Андрей Чернобай:

Примерно так, да. Договаривались со старейшинами. Старейшины, чтобы сохранить население своего племени, не разрушать населенный пункт, естественно, сдают талибам. Тем более понимали, что все равно придется жить при талибах, надо как-то подстраиваться под это. Евгений Поболовец:

Прочитал две точки зрения. Первая – это большая коррупция. Звучала цифра, что каждый третий доллар был, грубо говоря, использован не по целевому назначению. И вторая, что талибы все-таки информационно переиграли власти Афганистана. Андрей Чернобай:

Талибы не те, что были 20 лет назад. Это уже талибы с гаджетами, мобильными телефонами, планшетами, которые сидят в социальных сетях, выходят и распространяют информацию. Конечно, это тоже подрывало моральный дух и населения, и военнослужащих афганской армии, и других сил безопасности. Евгений Поболовец:

Что теперь будет с этой страной? Ваши прогнозы. Это может стать проблемой Шанхайской организации сотрудничества