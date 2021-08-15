Женщина, которая переехала в Беларусь из Чечни из-за войны: «Ни один человек косо не посмотрел в мою сторону»
Новости Беларуси. Остро звучал вопрос про украинцев, которые бежали от войны, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Евгений Поболовец, СТВ:
Бежали из Украины, но стали своими здесь, в Беларуси. Но пока без должного оформления юридически. Если хотите, в ответ на «карту поляка» нам неплохо было бы сделать «карту белоруса» и давать ее всем желающим. Без многомесячной волокиты. Тем более и желающие есть.
Оксана Семашко на неделе внимательно изучила этот вопрос. «Карта белоруса», как оказалось, нужна не только украинцам. Про тех, кому Беларусь стала вторым домом.
Галина Чеснова:
Ни один человек мне не сказал и вот так косо не посмотрел в мою сторону, что я приехала, я россиянка, туда-сюда. Нет, никто. Наоборот, какое-то сочувствие было. Люди сочувствовали, переживали, что, как я говорила, на старости лет остаться без квартиры, без ничего.
Галине Тиграновне 75 в сентябре. 18 из них живет в Беларуси. Бежала с сыном от дуэли ковровых бомбардировок чеченской войны.
Самолет летит. Боже мой! Он аж тяжелый. Явно, что там... полный. И думаешь: вот, где он сейчас сбросит? Не знаешь. Стоишь, и все. Он раз и рядом сбросил. Это страшнейшая война была, страшнейшая. Ну, ковровая бомбардировка была.
Все такое хрупкое. Надо жить и уважать друг друга.