Психолог Алёна Дзиодзина: «В мире современной политики есть резонансные темы-свисток»

Политика – это всегда люди, и ничего другого там больше нет. В контексте государственных событий и принятых решений гораздо больше психологии, чем кажется изначально.
Проект Алены Дзиодзиной представляет собой цикл размышлений автора о человеческом внутри современной политики.
Алена Дзиодзина, психолог:
Образно говоря, в мире современной политики есть резонансные темы-свисток. Обычно с самой политикой те напрямую не связаны, но их функция заключается в том, чтоб разряжать человеческий гнев на свое правительство. Нередко их поднимают в обществе, когда своя власть, например, не справляется и недовольство в народе почти запредельно.
С тем же успехом работает тема-свисток и внутри мирового сообщества в целом: пока социум обсуждает, справедливо ли был осужден учитель в Ирландии за отказ обратиться к ученику «оно», люди, к примеру, в меньшей степени замечают, при каких обстоятельствах США с Британией открыли огонь по Йемену. Ведь заряд социального гнева у них на момент о другом. Иначе говоря, пока народ спорит о геях или трансгендерной толерантности, люди не говорят о чем-то еще, на что обратить внимание в обществе было бы нужно.
Алена Дзиодзина:
На неделе стало известно, что в обновленном варианте Концепции нацбезопасности нашей страны был сделан акцент на сбережении института семьи «как союза между женщиной и мужчиной по рождению». Об этом сообщил секретарь Совета безопасности Александр Вольфович. Почему в рамках Концепции укрепить положения было важным и при чем тут геи, ЛГБТ и трансгендеры?
Проблематика толерантности и границ свобод – можно сказать, темы вечные. О них всегда есть пространство поспорить и все равно ничего не выяснить. Но и основной целю споров отнюдь не является поиск истины. Суть в том, чтобы общество покипело и напряжение вышло, как пар из чайника, а набор актуальных проблем остался опять незамеченным.
Вместе с тем понятие толерантности перестало быть просто терпимостью и в контексте современного мира стало синонимом к слову «растерянность». Например, с точки зрения персональных ценностей человек понимает мир, исходя из них поступает и развивается. Чем яснее и четче обозначены ориентиры в обществе, тем обычно оно стабильнее.
Алена Дзиодзина:
Если смотреть в динамике, вопрос гендерной толерантности может стать фактором, насаждающим поло-ролевую растерянность в стабильный и относительно гармоничный социум.
Одним из первых вопросов к себе в процессе развития личности – это, как правило, «кто я?» Закономерно, что в первую очередь это вопросы своей половой принадлежности. Исходя из ответа, ребенок продолжает взрослеть и осваивать мир. Развивает такие качества, что становятся символом мужества или вбирает те, что выражали бы женственность. И если на первом этапе уже не понятно, что впитывать, то продолжать личностно развиваться становится затруднительно. Если вообще не заводит в тупик, побуждая людей психологически вырастать незрелыми.
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