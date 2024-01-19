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Заседание совета Белорусского союза офицеров прошло в Минске

19 января 2024 07:29
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Первое в 2024 году заседание Республиканского совета Белорусского союза офицеров прошло в Минске. На нем подвели итоги работы в 2023-м, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Также рассмотрели результаты проведения патриотической акции, обсуждали планы на ближайшее будущее.

Заседание совета Белорусского союза офицеров прошло в Минске-1

Сергей Бобриков, председатель Республиканского совета общественного объединения «Белорусский союз офицеров»:
В этом году мы очень здорово поработали в вопросах оказания помощи руководителям по военно-патриотическому воспитанию. На это была нацелена вся наша работа. Работали именно в учреждениях образования. Этот год был очень сложным, сейчас будет электоральная кампания непростая, работа наших членов была также нацелена на эти события в стране.

Заседание совета Белорусского союза офицеров прошло в Минске-4

В этом году основные усилия организации по-прежнему направлены на патриотическое воспитание молодежи, работу с ветеранами. Активным будет участие в мероприятиях, посвященных 80-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.

# Государственная политика # общество

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