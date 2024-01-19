Заседание совета Белорусского союза офицеров прошло в Минске

Первое в 2024 году заседание Республиканского совета Белорусского союза офицеров прошло в Минске. На нем подвели итоги работы в 2023-м, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Также рассмотрели результаты проведения патриотической акции, обсуждали планы на ближайшее будущее.

Сергей Бобриков, председатель Республиканского совета общественного объединения «Белорусский союз офицеров»:

В этом году мы очень здорово поработали в вопросах оказания помощи руководителям по военно-патриотическому воспитанию. На это была нацелена вся наша работа. Работали именно в учреждениях образования. Этот год был очень сложным, сейчас будет электоральная кампания непростая, работа наших членов была также нацелена на эти события в стране.