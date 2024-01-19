Лукашенко поздравил белорусских спасателей с профессиональным праздником

Работать уверенно и хладнокровно в самых непростых ситуациях. Приходить на помощь тем, кто на нее рассчитывает, – призвание людей, чье мужество и готовность рисковать собой сохраняет тысячи жизней. Сегодня, 19 января, в Беларуси День спасателя, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С профессиональным праздником и знаменательной датой – 25-летием органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям – работников и ветеранов поздравил Президент.